https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018559159.html

Боец подавил в ходе одного боя 16 украинских дронов

Боец подавил в ходе одного боя 16 украинских дронов - РИА Новости, 23.05.2025

Боец подавил в ходе одного боя 16 украинских дронов

Российский военнослужащий Наис Ялмурдин в ходе одного боя во время спецоперации подавил с помощью средств радиоэлектронной борьбы 16 украинских беспилотников,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T00:02:00+03:00

2025-05-23T00:02:00+03:00

2025-05-23T00:05:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский военнослужащий Наис Ялмурдин в ходе одного боя во время спецоперации подавил с помощью средств радиоэлектронной борьбы 16 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Наис Ялмурдин, несмотря на минометный обстрел со стороны врага, вел наблюдение за радиоэлектронной обстановкой. В ходе штурма позиций украинских боевиков Наис средствами РЭБ подавил не менее 16 ударных FPV-дронов противника, которые не смогли атаковать российских бойцов. В результате штурма важный опорный пункт противника был взят", - говорится в сообщении. Отмечается, что оператор взвода радиопомех рядовой Ялмурдин получил задачу обеспечить прикрытие штурмовых подразделений на одном из важных тактических направлений. Он занял позицию, провел разведку местности и наметил точки размещения оборудования. Оборудование Ялмурдин установил прямо перед началом атаки, при этом он использовал плохую видимость и сложные погодные условия. Свернул оборудование и выдвинулся в тыловой район боец только тогда, когда подразделения закрепления сменили штурмовые группы и противник перестал атаковать. Также МО РФ рассказало о ефрейторе Вадиме Юркове, который вез горючее и смазочные материалы на стартовые позиции батарей для дозаправки боевых машин ЗРК "Бук". В районе одного из населенных пунктов он заметил малоразмерный беспилотник противника, быстро сориентировался, сменил маршрут, направил топливозаправщик в близлежащую лесополосу и укрылся там от вражеского дрона. После того, как беспилотник удалился на безопасное для техники расстояние, Юрков продолжил движение и своевременно доставил топливо, не выдав позиции ЗРК.

https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018554939.html

https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018381624.html

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