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Боец подавил в ходе одного боя 16 украинских дронов - РИА Новости, 23.05.2025
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00:02 23.05.2025 (обновлено: 00:05 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018559159.html
Боец подавил в ходе одного боя 16 украинских дронов
Боец подавил в ходе одного боя 16 украинских дронов - РИА Новости, 23.05.2025
Боец подавил в ходе одного боя 16 украинских дронов
Российский военнослужащий Наис Ялмурдин в ходе одного боя во время спецоперации подавил с помощью средств радиоэлектронной борьбы 16 украинских беспилотников,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T00:02:00+03:00
2025-05-23T00:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский военнослужащий Наис Ялмурдин в ходе одного боя во время спецоперации подавил с помощью средств радиоэлектронной борьбы 16 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Наис Ялмурдин, несмотря на минометный обстрел со стороны врага, вел наблюдение за радиоэлектронной обстановкой. В ходе штурма позиций украинских боевиков Наис средствами РЭБ подавил не менее 16 ударных FPV-дронов противника, которые не смогли атаковать российских бойцов. В результате штурма важный опорный пункт противника был взят", - говорится в сообщении. Отмечается, что оператор взвода радиопомех рядовой Ялмурдин получил задачу обеспечить прикрытие штурмовых подразделений на одном из важных тактических направлений. Он занял позицию, провел разведку местности и наметил точки размещения оборудования. Оборудование Ялмурдин установил прямо перед началом атаки, при этом он использовал плохую видимость и сложные погодные условия. Свернул оборудование и выдвинулся в тыловой район боец только тогда, когда подразделения закрепления сменили штурмовые группы и противник перестал атаковать. Также МО РФ рассказало о ефрейторе Вадиме Юркове, который вез горючее и смазочные материалы на стартовые позиции батарей для дозаправки боевых машин ЗРК "Бук". В районе одного из населенных пунктов он заметил малоразмерный беспилотник противника, быстро сориентировался, сменил маршрут, направил топливозаправщик в близлежащую лесополосу и укрылся там от вражеского дрона. После того, как беспилотник удалился на безопасное для техники расстояние, Юрков продолжил движение и своевременно доставил топливо, не выдав позиции ЗРК.
https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018554939.html
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технологии, россия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия
Боец подавил в ходе одного боя 16 украинских дронов

Боец Ялмурдин подавил в ходе одного боя 16 украинских дронов средствами РЭБ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский военнослужащий Наис Ялмурдин в ходе одного боя во время спецоперации подавил с помощью средств радиоэлектронной борьбы 16 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Наис Ялмурдин, несмотря на минометный обстрел со стороны врага, вел наблюдение за радиоэлектронной обстановкой. В ходе штурма позиций украинских боевиков Наис средствами РЭБ подавил не менее 16 ударных FPV-дронов противника, которые не смогли атаковать российских бойцов. В результате штурма важный опорный пункт противника был взят", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что оператор взвода радиопомех рядовой Ялмурдин получил задачу обеспечить прикрытие штурмовых подразделений на одном из важных тактических направлений. Он занял позицию, провел разведку местности и наметил точки размещения оборудования.
Оборудование Ялмурдин установил прямо перед началом атаки, при этом он использовал плохую видимость и сложные погодные условия. Свернул оборудование и выдвинулся в тыловой район боец только тогда, когда подразделения закрепления сменили штурмовые группы и противник перестал атаковать.
Также МО РФ рассказало о ефрейторе Вадиме Юркове, который вез горючее и смазочные материалы на стартовые позиции батарей для дозаправки боевых машин ЗРК "Бук". В районе одного из населенных пунктов он заметил малоразмерный беспилотник противника, быстро сориентировался, сменил маршрут, направил топливозаправщик в близлежащую лесополосу и укрылся там от вражеского дрона.
После того, как беспилотник удалился на безопасное для техники расстояние, Юрков продолжил движение и своевременно доставил топливо, не выдав позиции ЗРК.
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