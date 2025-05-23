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Сопрезидент Никарагуа поздравила Симоньян с получением госнаграды - РИА Новости, 23.05.2025
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08:42 23.05.2025 (обновлено: 10:05 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/soprezident-2018581029.html
Сопрезидент Никарагуа поздравила Симоньян с получением госнаграды
Сопрезидент Никарагуа поздравила Симоньян с получением госнаграды - РИА Новости, 23.05.2025
Сопрезидент Никарагуа поздравила Симоньян с получением госнаграды
Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо поздравила главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с вручением ей РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T08:42:00+03:00
2025-05-23T10:05:00+03:00
общество
россия
никарагуа
маргарита симоньян
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МЕХИКО, 23 мая - РИА Новости. Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо поздравила главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с вручением ей государственной награды России - ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени. "Хотим поприветствовать и поздравить нашего товарища Маргариту Симоньян - главного редактора RT и медиагруппы "Россия сегодня". Эти новостные сети и телеканалы демонстрируют, какой может быть выдающаяся журналистика - на службе у справедливых народных дел, мира и права семей на благополучие", — заявила Мурильо в эфире никарагуанского телевидения. По словам главы государства, награда, врученная Симоньян президентом России Владимиром Путиным, стала признанием ее вклада в развитие журналистики в России и за её пределами. "RT играет важнейшую роль в информационном пространстве. Это другая форма коммуникации, которая позволяет нам делиться испытаниями и достижениями народов. Мы гордимся ее дружбой и солидарным сотрудничеством в общем деле построения лучшего мира — мира справедливости и прав", — добавила Мурильо. Президент РФ Владимир Путин накануне вручил Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля. Среди других награждённых высшими государственными наградами РФ - государственные деятели, врачи, военные, журналисты, многодетные матери, работники из сферы культуры, образования и промышленности.
https://ria.ru/20250522/simonjan-2018490295.html
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общество, россия, никарагуа, маргарита симоньян, владимир путин
Общество, Россия, Никарагуа, Маргарита Симоньян, Владимир Путин
Сопрезидент Никарагуа поздравила Симоньян с получением госнаграды

Сопрезидент Никарагуа Мурильо поздравила Симоньян с получением ордена

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МЕХИКО, 23 мая - РИА Новости. Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо поздравила главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с вручением ей государственной награды России - ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.
"Хотим поприветствовать и поздравить нашего товарища Маргариту Симоньян - главного редактора RT и медиагруппы "Россия сегодня". Эти новостные сети и телеканалы демонстрируют, какой может быть выдающаяся журналистика - на службе у справедливых народных дел, мира и права семей на благополучие", — заявила Мурильо в эфире никарагуанского телевидения.
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По словам главы государства, награда, врученная Симоньян президентом России Владимиром Путиным, стала признанием ее вклада в развитие журналистики в России и за её пределами.
"RT играет важнейшую роль в информационном пространстве. Это другая форма коммуникации, которая позволяет нам делиться испытаниями и достижениями народов. Мы гордимся ее дружбой и солидарным сотрудничеством в общем деле построения лучшего мира — мира справедливости и прав", — добавила Мурильо.
Президент РФ Владимир Путин накануне вручил Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля. Среди других награждённых высшими государственными наградами РФ - государственные деятели, врачи, военные, журналисты, многодетные матери, работники из сферы культуры, образования и промышленности.
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ОбществоРоссияНикарагуаМаргарита СимоньянВладимир Путин
 
 
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