https://ria.ru/20250523/soprezident-2018581029.html

Сопрезидент Никарагуа поздравила Симоньян с получением госнаграды

Сопрезидент Никарагуа поздравила Симоньян с получением госнаграды - РИА Новости, 23.05.2025

Сопрезидент Никарагуа поздравила Симоньян с получением госнаграды

Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо поздравила главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с вручением ей РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T08:42:00+03:00

2025-05-23T08:42:00+03:00

2025-05-23T10:05:00+03:00

общество

россия

никарагуа

маргарита симоньян

владимир путин

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МЕХИКО, 23 мая - РИА Новости. Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо поздравила главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с вручением ей государственной награды России - ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени. "Хотим поприветствовать и поздравить нашего товарища Маргариту Симоньян - главного редактора RT и медиагруппы "Россия сегодня". Эти новостные сети и телеканалы демонстрируют, какой может быть выдающаяся журналистика - на службе у справедливых народных дел, мира и права семей на благополучие", — заявила Мурильо в эфире никарагуанского телевидения. По словам главы государства, награда, врученная Симоньян президентом России Владимиром Путиным, стала признанием ее вклада в развитие журналистики в России и за её пределами. "RT играет важнейшую роль в информационном пространстве. Это другая форма коммуникации, которая позволяет нам делиться испытаниями и достижениями народов. Мы гордимся ее дружбой и солидарным сотрудничеством в общем деле построения лучшего мира — мира справедливости и прав", — добавила Мурильо. Президент РФ Владимир Путин накануне вручил Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля. Среди других награждённых высшими государственными наградами РФ - государственные деятели, врачи, военные, журналисты, многодетные матери, работники из сферы культуры, образования и промышленности.

https://ria.ru/20250522/simonjan-2018490295.html

https://ria.ru/20250522/rossiya-2018459226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, никарагуа, маргарита симоньян, владимир путин