Сопрезидент Никарагуа поздравила Симоньян с получением госнаграды
Сопрезидент Никарагуа Мурильо поздравила Симоньян с получением ордена
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МЕХИКО, 23 мая - РИА Новости. Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо поздравила главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с вручением ей государственной награды России - ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.
"Хотим поприветствовать и поздравить нашего товарища Маргариту Симоньян - главного редактора RT и медиагруппы "Россия сегодня". Эти новостные сети и телеканалы демонстрируют, какой может быть выдающаяся журналистика - на службе у справедливых народных дел, мира и права семей на благополучие", — заявила Мурильо в эфире никарагуанского телевидения.
По словам главы государства, награда, врученная Симоньян президентом России Владимиром Путиным, стала признанием ее вклада в развитие журналистики в России и за её пределами.
"RT играет важнейшую роль в информационном пространстве. Это другая форма коммуникации, которая позволяет нам делиться испытаниями и достижениями народов. Мы гордимся ее дружбой и солидарным сотрудничеством в общем деле построения лучшего мира — мира справедливости и прав", — добавила Мурильо.
Президент РФ Владимир Путин накануне вручил Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля. Среди других награждённых высшими государственными наградами РФ - государственные деятели, врачи, военные, журналисты, многодетные матери, работники из сферы культуры, образования и промышленности.