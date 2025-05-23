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Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь, пишут СМИ
Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2025
Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь, пишут СМИ
Вокалист британской группы Queen Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь, сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на оказавшуюся в ее... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-23T22:43:00+03:00
2025-05-23T22:43:00+03:00
2025-05-24T10:27:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вокалист британской группы Queen Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь, сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении новую книгу с биографией Меркьюри под названием "С любовью, Фредди" (Love, Freddie), написанную Лесли-Энн Джонс."Книга "С любовью, Фредди" повествует о ребенке, который был зачат случайно во время романа с женой близкого друга в 1976-м — через год после успешного выпуска "Богемской рапсодии". О ее существовании знал только ближайший круг Меркьюри, включавший его родителей и сестру, остальных членов группы и любовь всей его жизни — Мэри Остин", — говорится в материале. До этого официально считалось, что у него нет биологических детей. При этом автор книги полагает, что вскрывшаяся история правдива. Уточняется, что сейчас дочери певца — 48 лет, она врач, живет в Европе, и у нее есть дети. Ее имя не называется, а под своим письмом в первой главе женщина подписалась просто латинской буквой "B", отказавшись раскрывать личность. Она не жила с Меркьюри, но он часто навещал ее, а перед смертью передал ей 17 томов своих подробных личных дневников, которые и легли в основу новой биографии. По утверждению женщины, певец в ней души не чаял. Как отмечает издание, мать "В" умерла много лет назад.Ожидается, что книгу опубликуют в сентябре.Британская рок-группа Queen добилась широчайшей известности в середине 1970-х и стала одним из наиболее успешных коллективов в истории рок-музыки, а также лауреатом многочисленных наград. Ее лидер Меркьюри скончался в Лондоне 24 ноября 1991 года от пневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.
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Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь, пишут СМИ
Daily Mail: Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь, ей сейчас 48 лет