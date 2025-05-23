https://ria.ru/20250523/shoubiz-2018785996.html

Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь, пишут СМИ

Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2025

Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь, пишут СМИ

Вокалист британской группы Queen Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь, сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на оказавшуюся в ее... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-23T22:43:00+03:00

2025-05-23T22:43:00+03:00

2025-05-24T10:27:00+03:00

шоубиз

европа

лондон

фредди меркьюри (фаpух булсара)

queen

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/18/1475321895_0:83:1322:828_1920x0_80_0_0_b7c9549b431bcb14c23c0613b61e7d6e.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вокалист британской группы Queen Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь, сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении новую книгу с биографией Меркьюри под названием "С любовью, Фредди" (Love, Freddie), написанную Лесли-Энн Джонс."Книга "С любовью, Фредди" повествует о ребенке, который был зачат случайно во время романа с женой близкого друга в 1976-м — через год после успешного выпуска "Богемской рапсодии". О ее существовании знал только ближайший круг Меркьюри, включавший его родителей и сестру, остальных членов группы и любовь всей его жизни — Мэри Остин", — говорится в материале. До этого официально считалось, что у него нет биологических детей. При этом автор книги полагает, что вскрывшаяся история правдива. Уточняется, что сейчас дочери певца — 48 лет, она врач, живет в Европе, и у нее есть дети. Ее имя не называется, а под своим письмом в первой главе женщина подписалась просто латинской буквой "B", отказавшись раскрывать личность. Она не жила с Меркьюри, но он часто навещал ее, а перед смертью передал ей 17 томов своих подробных личных дневников, которые и легли в основу новой биографии. По утверждению женщины, певец в ней души не чаял. Как отмечает издание, мать "В" умерла много лет назад.Ожидается, что книгу опубликуют в сентябре.Британская рок-группа Queen добилась широчайшей известности в середине 1970-х и стала одним из наиболее успешных коллективов в истории рок-музыки, а также лауреатом многочисленных наград. Ее лидер Меркьюри скончался в Лондоне 24 ноября 1991 года от пневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.

https://ria.ru/20230908/merkyuri-1894906064.html

https://ria.ru/20250510/metallica-2016145102.html

европа

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, лондон, фредди меркьюри (фаpух булсара) , queen, в мире