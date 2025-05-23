https://ria.ru/20250523/shkolniki-2018597636.html

В Краснодарском крае летом планируют трудоустроить 27 тысяч школьников

В Краснодарском крае летом планируют трудоустроить 27 тысяч школьников - РИА Новости, 23.05.2025

В Краснодарском крае летом планируют трудоустроить 27 тысяч школьников

Порядка 27 тысяч школьников Краснодарского края смогут устроиться на работу предстоящим летом, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T10:25:00+03:00

2025-05-23T10:25:00+03:00

2025-05-23T10:25:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Порядка 27 тысяч школьников Краснодарского края смогут устроиться на работу предстоящим летом, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Во время летних каникул многие ребята хотят поработать. Мы предоставляем такую возможность, планируем трудоустроить 27 тысяч школьников. Ребята будут заняты в учреждениях образования, культуры, молодежной политики и спорта, а также на предприятиях сельского и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере курортов и туризма", – сообщил журналистам Кондратьев. И добавил, что подать заявление на трудоустройство в электронной форме можно через личный кабинет на Единой цифровой платформе "Работа России" или обратившись лично в центры занятости. Как уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края, дополнительно к зарплате за счет краевого бюджета ребятам выплачивают финансовую поддержку. На эти цели в рамках программы "Содействие занятости населения" выделено 45 миллионов рублей. К примеру, за две недели школьники могут заработать около 12 тысяч рублей. Подробную информацию о получении мер государственной поддержки в сфере занятости населения и других направлениях деятельности службы занятости края можно узнать по телефону горячей линии министерства труда региона: +7(861) 257-13-70.

https://ria.ru/20250515/elzhur-1778508047.html

https://ria.ru/20241024/vospitanie-1979887158.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, вениамин кондратьев