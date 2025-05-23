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СБУ заявила о национализации земли, принадлежавшей россиянам - РИА Новости, 23.05.2025
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16:20 23.05.2025 (обновлено: 16:25 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/sbu-2018716513.html
СБУ заявила о национализации земли, принадлежавшей россиянам
СБУ заявила о национализации земли, принадлежавшей россиянам - РИА Новости, 23.05.2025
СБУ заявила о национализации земли, принадлежавшей россиянам
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в пятницу о национализации 176 сельскохозяйственных участков в Киевской области, принадлежавших гражданам России. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:20:00+03:00
2025-05-23T16:25:00+03:00
в мире
украина
россия
киевская область
служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в пятницу о национализации 176 сельскохозяйственных участков в Киевской области, принадлежавших гражданам России. "СБУ разоблачила 176 граждан РФ, которые владели землей под Киевом: теперь их участки возвращены в собственность Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Как уточнили в спецслужбе, речь идет об участках сельскохозяйственного назначения общей площадью почти 100 гектаров, которые российские граждане получили в наследство от своих родственников на Украине еще до февраля 2022 года. Согласно заявлению СБУ, украинское законодательство запрещает иностранцам владеть землями сельхозназначения на Украине. Все участки были переданы во владение Госгеокадастра Украины.
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в мире, украина, россия, киевская область, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Киевская область, Служба безопасности Украины
СБУ заявила о национализации земли, принадлежавшей россиянам

СБУ под Киевом национализировала земельные участки, принадлежавшие россиянам

© Фото : РИА Новости Украина/ СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в пятницу о национализации 176 сельскохозяйственных участков в Киевской области, принадлежавших гражданам России.
"СБУ разоблачила 176 граждан РФ, которые владели землей под Киевом: теперь их участки возвращены в собственность Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Как уточнили в спецслужбе, речь идет об участках сельскохозяйственного назначения общей площадью почти 100 гектаров, которые российские граждане получили в наследство от своих родственников на Украине еще до февраля 2022 года.
Согласно заявлению СБУ, украинское законодательство запрещает иностранцам владеть землями сельхозназначения на Украине. Все участки были переданы во владение Госгеокадастра Украины.
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