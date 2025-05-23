https://ria.ru/20250523/rosvodresursy-2018568587.html
Росводресурсы рассказали о ситуации с уровнем Волги
Росводресурсы рассказали о ситуации с уровнем Волги - РИА Новости, 23.05.2025
Росводресурсы рассказали о ситуации с уровнем Волги
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Ситуация с уровнем Волги напряженная, но контролируемая, все водохранилища удастся наполнить, рыбные хозяйства будут... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T03:45:00+03:00
2025-05-23T03:45:00+03:00
2025-05-23T03:45:00+03:00
общество
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санкт-петербург
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дмитрий кириллов
совет федерации рф
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Ситуация с уровнем Волги напряженная, но контролируемая, все водохранилища удастся наполнить, рыбные хозяйства будут обеспечены водой, сообщил журналистам глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Ранее Росводресурсы заявляли РИА Новости, что низкий уровень воды в Волге и ее притоках связан, в том числе, с ранним сокращением снежного покрова из-за аномально теплой зимы. "Ситуация напряженная, но она совершенно контролируемая и позволит обеспечить в определенном объеме все отрасли рыбного хозяйства водой", - ответил Кириллов на соответствующий вопрос РИА Новости в кулуарах Невского международного экологического конгресса. По его словам, по мере улучшения обстановки с уровнем воды в Волге приточность увеличилась примерно на 17 дополнительных кубокилометров воды. "Это позволило нам на сегодняшний день уверенно говорить о том, что по окончанию спецпопуска мы наполним все водохранилища, которые позволят нам спокойно пройти и летний, и осенний, и зимний периоды", - заявил глава Росводресурсов. Он также отметил, что приточность в Волге сейчас превышает прогнозы - она уже достигла 69 кубокилометров вместо прогнозируемых 60, в связи с этим принято решение продлить специальный весенний попуск воды еще на два дня. Спецпопуск на Волге предусматривает повышенные сбросы воды в низовья реки через гидротехнические сооружения. XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) проходит 22-23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская ассамблея (МПА) государств СНГ.
https://ria.ru/20250419/volga-2012225519.html
https://ria.ru/20250523/more-2018568106.html
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общество, жкх, санкт-петербург, россия, дмитрий кириллов, совет федерации рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), снг, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
Общество, ЖКХ, Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Кириллов, Совет Федерации РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), СНГ, Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
Росводресурсы рассказали о ситуации с уровнем Волги
Росводресурсы: ситуация с уровнем Волги напряженная, но контролируемая
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Ситуация с уровнем Волги напряженная, но контролируемая, все водохранилища удастся наполнить, рыбные хозяйства будут обеспечены водой, сообщил журналистам глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Ранее Росводресурсы заявляли РИА Новости, что низкий уровень воды в Волге и ее притоках связан, в том числе, с ранним сокращением снежного покрова из-за аномально теплой зимы.
"Ситуация напряженная, но она совершенно контролируемая и позволит обеспечить в определенном объеме все отрасли рыбного хозяйства водой", - ответил Кириллов
на соответствующий вопрос РИА Новости в кулуарах Невского международного экологического конгресса.
По его словам, по мере улучшения обстановки с уровнем воды в Волге приточность увеличилась примерно на 17 дополнительных кубокилометров воды.
"Это позволило нам на сегодняшний день уверенно говорить о том, что по окончанию спецпопуска мы наполним все водохранилища, которые позволят нам спокойно пройти и летний, и осенний, и зимний периоды", - заявил глава Росводресурсов.
Он также отметил, что приточность в Волге сейчас превышает прогнозы - она уже достигла 69 кубокилометров вместо прогнозируемых 60, в связи с этим принято решение продлить специальный весенний попуск воды еще на два дня.
Спецпопуск на Волге предусматривает повышенные сбросы воды в низовья реки через гидротехнические сооружения.
XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) проходит 22-23 мая в Санкт-Петербурге
. Его организаторами выступают правительство РФ
, Совет Федерации
, Минприроды
и Межпарламентская ассамблея (МПА) государств СНГ
.