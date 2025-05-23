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G7 выступила с угрозами в адрес России - РИА Новости, 23.05.2025
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00:49 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/rossiya-2018561358.html
G7 выступила с угрозами в адрес России
G7 выступила с угрозами в адрес России - РИА Новости, 23.05.2025
G7 выступила с угрозами в адрес России
Страны "Большой семерки" (G7) могут рассмотреть варианты ужесточения антироссийских санкций в случае, если в ближайшее время не будет достигнуто прекращение... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T00:49:00+03:00
2025-05-23T00:49:00+03:00
в мире
россия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) могут рассмотреть варианты ужесточения антироссийских санкций в случае, если в ближайшее время не будет достигнуто прекращение огня с Украиной, это следует из текста коммюнике по итогам встречи министров финансов объединения."Мы приветствуем предпринимаемые усилия по достижению прекращения огня. Если такое прекращение огня не будет согласовано, мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее ужесточение санкций", — говорится в заявлении.Участники встречи также высказали "непоколебимую поддержку" киевского режима.Встреча министров финансов группы проходила в Канаде с 20 по 22 мая.Издание Politico сообщало в среду, что США выступают против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление по встрече министров финансов стран G7.Как пояснил госсекретарь США Марко Рубио, Белый дом выступает против "враждебных формулировок", потому что это может помешать усилиям по организации переговоров между Россией и Украиной.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://ria.ru/20250522/tramp-2018542036.html
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в мире, россия, украина, сша, марко рубио, g7, politico
В мире, Россия, Украина, США, Марко Рубио, G7, Politico
G7 выступила с угрозами в адрес России

G7 пригрозила России ужесточением санкций при отсутствии мира на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги стран-участниц G7
Флаги стран-участниц G7 - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги стран-участниц G7. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) могут рассмотреть варианты ужесточения антироссийских санкций в случае, если в ближайшее время не будет достигнуто прекращение огня с Украиной, это следует из текста коммюнике по итогам встречи министров финансов объединения.
"Мы приветствуем предпринимаемые усилия по достижению прекращения огня. Если такое прекращение огня не будет согласовано, мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее ужесточение санкций", — говорится в заявлении.
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Участники встречи также высказали "непоколебимую поддержку" киевского режима.
Встреча министров финансов группы проходила в Канаде с 20 по 22 мая.
Издание Politico сообщало в среду, что США выступают против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление по встрече министров финансов стран G7.
Как пояснил госсекретарь США Марко Рубио, Белый дом выступает против "враждебных формулировок", потому что это может помешать усилиям по организации переговоров между Россией и Украиной.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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