https://ria.ru/20250523/rossiya-2018561358.html

G7 выступила с угрозами в адрес России

G7 выступила с угрозами в адрес России - РИА Новости, 23.05.2025

G7 выступила с угрозами в адрес России

Страны "Большой семерки" (G7) могут рассмотреть варианты ужесточения антироссийских санкций в случае, если в ближайшее время не будет достигнуто прекращение... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T00:49:00+03:00

2025-05-23T00:49:00+03:00

2025-05-23T00:49:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) могут рассмотреть варианты ужесточения антироссийских санкций в случае, если в ближайшее время не будет достигнуто прекращение огня с Украиной, это следует из текста коммюнике по итогам встречи министров финансов объединения."Мы приветствуем предпринимаемые усилия по достижению прекращения огня. Если такое прекращение огня не будет согласовано, мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее ужесточение санкций", — говорится в заявлении.Участники встречи также высказали "непоколебимую поддержку" киевского режима.Встреча министров финансов группы проходила в Канаде с 20 по 22 мая.Издание Politico сообщало в среду, что США выступают против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление по встрече министров финансов стран G7.Как пояснил госсекретарь США Марко Рубио, Белый дом выступает против "враждебных формулировок", потому что это может помешать усилиям по организации переговоров между Россией и Украиной.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20250522/tramp-2018542036.html

https://ria.ru/20250522/podderzhka-2018427354.html

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в мире, россия, украина, сша, марко рубио, g7, politico