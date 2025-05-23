https://ria.ru/20250523/rossija-2018747088.html

Титов назвал Россию абсолютно рыночной страной

Титов назвал Россию абсолютно рыночной страной - РИА Новости, 23.05.2025

Титов назвал Россию абсолютно рыночной страной

Между бизнесом, властью и обществом в России сегодня налажен нормальный диалог, страна абсолютно рыночная, свобода предпринимательства гарантирована, заявил РИА РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:06:00+03:00

2025-05-23T18:06:00+03:00

2025-05-23T18:06:00+03:00

экономика

россия

борис титов

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Между бизнесом, властью и обществом в России сегодня налажен нормальный диалог, страна абсолютно рыночная, свобода предпринимательства гарантирована, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Между бизнесом и властью в России идет очень нормальный экономический диалог. Свобода бизнеса у нас гарантирована. Мы сегодня абсолютно рыночная страна, и мы должны действовать в соответствии с этими институтами, даже ключевая ставка ЦБ - это рыночная ставка", - сказал Титов в кулуарах конференции "Взаимодействие бизнеса и власти. Новые ориентиры". По его словам, нормальный диалог идет в РФ сейчас "не только между бизнесом и властью, но и бизнесом и обществом". "Иногда, честно говоря, нас переклинивало в сторону бизнеса, но сегодня, мне кажется, общество тоже является очень важной стороной в этом диалоге", - подчеркнул собеседник агентства. На вопрос, насколько отечественный бизнес страдает от санкционного давления Запада, которое усиливается, Титов сказал: "По-моему, мы все уже наладили". "Послушайте, под санкциями мы живем не первый год. Но машина сегодня работает. Показатели роста находятся в позитивной зоне", - заключил он.

https://ria.ru/20250317/titov-2005469571.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, борис титов, центральный банк рф (цб рф)