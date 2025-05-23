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Титов назвал Россию абсолютно рыночной страной - РИА Новости, 23.05.2025
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18:06 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/rossija-2018747088.html
Титов назвал Россию абсолютно рыночной страной
Титов назвал Россию абсолютно рыночной страной - РИА Новости, 23.05.2025
Титов назвал Россию абсолютно рыночной страной
Между бизнесом, властью и обществом в России сегодня налажен нормальный диалог, страна абсолютно рыночная, свобода предпринимательства гарантирована, заявил РИА РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:06:00+03:00
2025-05-23T18:06:00+03:00
экономика
россия
борис титов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Между бизнесом, властью и обществом в России сегодня налажен нормальный диалог, страна абсолютно рыночная, свобода предпринимательства гарантирована, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Между бизнесом и властью в России идет очень нормальный экономический диалог. Свобода бизнеса у нас гарантирована. Мы сегодня абсолютно рыночная страна, и мы должны действовать в соответствии с этими институтами, даже ключевая ставка ЦБ - это рыночная ставка", - сказал Титов в кулуарах конференции "Взаимодействие бизнеса и власти. Новые ориентиры". По его словам, нормальный диалог идет в РФ сейчас "не только между бизнесом и властью, но и бизнесом и обществом". "Иногда, честно говоря, нас переклинивало в сторону бизнеса, но сегодня, мне кажется, общество тоже является очень важной стороной в этом диалоге", - подчеркнул собеседник агентства. На вопрос, насколько отечественный бизнес страдает от санкционного давления Запада, которое усиливается, Титов сказал: "По-моему, мы все уже наладили". "Послушайте, под санкциями мы живем не первый год. Но машина сегодня работает. Показатели роста находятся в позитивной зоне", - заключил он.
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экономика, россия, борис титов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Борис Титов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Титов назвал Россию абсолютно рыночной страной

Титов: между бизнесом, властью и обществом в России налажен нормальный диалог

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Между бизнесом, властью и обществом в России сегодня налажен нормальный диалог, страна абсолютно рыночная, свобода предпринимательства гарантирована, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
«
"Между бизнесом и властью в России идет очень нормальный экономический диалог. Свобода бизнеса у нас гарантирована. Мы сегодня абсолютно рыночная страна, и мы должны действовать в соответствии с этими институтами, даже ключевая ставка ЦБ - это рыночная ставка", - сказал Титов в кулуарах конференции "Взаимодействие бизнеса и власти. Новые ориентиры".
По его словам, нормальный диалог идет в РФ сейчас "не только между бизнесом и властью, но и бизнесом и обществом".
"Иногда, честно говоря, нас переклинивало в сторону бизнеса, но сегодня, мне кажется, общество тоже является очень важной стороной в этом диалоге", - подчеркнул собеседник агентства.
На вопрос, насколько отечественный бизнес страдает от санкционного давления Запада, которое усиливается, Титов сказал: "По-моему, мы все уже наладили". "Послушайте, под санкциями мы живем не первый год. Но машина сегодня работает. Показатели роста находятся в позитивной зоне", - заключил он.
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