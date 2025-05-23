Rheinmetall договорился о поставках взрывчатки из Индии
Rheinmetall договорился о поставках взрывчатки и топлива из Индии
© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall договорился о поставках взрывчатки и топлива для боеприпасов с индийской частной оборонной компанией Reliance Defence, которая построит новое производство в штате Махараштра, сообщает концерн.
"Индийская оборонная компания Reliance Defence Ltd и компания Rheinmetall AG из (немецкого – ред.) Дюссельдорфа договорились о стратегическом партнерстве в области боеприпасов. Представители обеих сторон подписали соответствующий меморандум… Сотрудничество между компаниями включает поставку Rheinmetall компанией Reliance взрывчатых веществ и топлива для боеприпасов среднего и большого калибра", - говорится в пресс-релизе на сайте концерна.
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Индийская компания планирует построить "одно из крупнейших в Южной Азии" производств в штате Махараштра на западе страны "для поддержки сотрудничества" с Rheinmetall, сообщает концерн. Новый завод сможет производить до 200 тысяч артиллерийских боеприпасов, 10 тысяч тонн взрывчатки и 2 тысяч тонн топлива в год.
"Благодаря сотрудничеству Rheinmetall дополнительно открывает для себя доступ к важным видам сырья и не только защищает, в том числе в интересах своих клиентов, свои цепочки поставок, но и создает для себя дополнительные возможности для роста", - заявляет концерн.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
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