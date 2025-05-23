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В больницах Подмосковья заработали 25 новых рентген-аппаратов - РИА Новости, 23.05.2025
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Новости Подмосковья
 
16:52 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/rentgen-2018726443.html
В больницах Подмосковья заработали 25 новых рентген-аппаратов
В больницах Подмосковья заработали 25 новых рентген-аппаратов - РИА Новости, 23.05.2025
В больницах Подмосковья заработали 25 новых рентген-аппаратов
В медицинских учреждениях Подмосковья с начала года ввели в эксплуатацию 25 современных рентген-аппаратов на сумму более 676 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:52:00+03:00
2025-05-23T16:52:00+03:00
новости подмосковья
андрей воробьев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В медицинских учреждениях Подмосковья с начала года ввели в эксплуатацию 25 современных рентген-аппаратов на сумму более 676 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Всего в 2025 году в медицинских учреждениях Подмосковья ввели в эксплуатацию 25 современных рентген-аппаратов на сумму более 676 миллионов рублей. В частности, сегодня в Раменской больнице заработал один из них – на него было выделено свыше 22 миллионов рублей. Цифровые ретгены обладают минимальным лучевым воздействием, имеют более высокое качество изображения, а результат исследования доступен сразу после диагностики", – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно по телефону 122, через чат-бот Денис в телеграме или через региональный портал госуслуг "Здоровье". Оборудование закуплено по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20250523/podmoskove-2018624934.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
В больницах Подмосковья заработали 25 новых рентген-аппаратов

В больницы Подмосковья закупили 25 новых рентген-аппаратов

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиНовый рентген-аппарат
Новый рентген-аппарат - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Новый рентген-аппарат
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В медицинских учреждениях Подмосковья с начала года ввели в эксплуатацию 25 современных рентген-аппаратов на сумму более 676 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Всего в 2025 году в медицинских учреждениях Подмосковья ввели в эксплуатацию 25 современных рентген-аппаратов на сумму более 676 миллионов рублей. В частности, сегодня в Раменской больнице заработал один из них – на него было выделено свыше 22 миллионов рублей. Цифровые ретгены обладают минимальным лучевым воздействием, имеют более высокое качество изображения, а результат исследования доступен сразу после диагностики", – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Медицинский работник и новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Почти 25 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
Вчера, 12:16
Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно по телефону 122, через чат-бот Денис в телеграме или через региональный портал госуслуг "Здоровье".
Оборудование закуплено по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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