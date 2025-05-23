https://ria.ru/20250523/rentgen-2018726443.html

В больницах Подмосковья заработали 25 новых рентген-аппаратов

В больницах Подмосковья заработали 25 новых рентген-аппаратов - РИА Новости, 23.05.2025

В больницах Подмосковья заработали 25 новых рентген-аппаратов

В медицинских учреждениях Подмосковья с начала года ввели в эксплуатацию 25 современных рентген-аппаратов на сумму более 676 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T16:52:00+03:00

2025-05-23T16:52:00+03:00

2025-05-23T16:52:00+03:00

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В медицинских учреждениях Подмосковья с начала года ввели в эксплуатацию 25 современных рентген-аппаратов на сумму более 676 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Всего в 2025 году в медицинских учреждениях Подмосковья ввели в эксплуатацию 25 современных рентген-аппаратов на сумму более 676 миллионов рублей. В частности, сегодня в Раменской больнице заработал один из них – на него было выделено свыше 22 миллионов рублей. Цифровые ретгены обладают минимальным лучевым воздействием, имеют более высокое качество изображения, а результат исследования доступен сразу после диагностики", – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно по телефону 122, через чат-бот Денис в телеграме или через региональный портал госуслуг "Здоровье". Оборудование закуплено по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

https://ria.ru/20250523/podmoskove-2018624934.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье)