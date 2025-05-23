https://ria.ru/20250523/reestr-2018730486.html
Минюст расширил перечень иностранных агентов
Минюст расширил перечень иностранных агентов - РИА Новости, 23.05.2025
Минюст расширил перечень иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов украинского журналиста Алексея Суханова*, поэта Александра Смирнова* (Дельфинов), политолога... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:07:00+03:00
2025-05-23T17:07:00+03:00
2025-05-23T17:13:00+03:00
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов украинского журналиста Алексея Суханова*, поэта Александра Смирнова* (Дельфинов), политолога Юрия Пивоварова*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать третьего мая в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.В. Королёв*, Д.А. Некрасов*, Ю.С. Пивоваров*, Я.З. Рачинский*, И.И. Слабых*, А.А. Смирнов*, а также А.С. Суханов*", - говорится в сообщении.* Физическое лицо, признанное иноагентом.
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министерство юстиции рф (минюст россии), россия
Министерство юстиции РФ (Минюст России), Россия
Минюст расширил перечень иностранных агентов
Минюст внес Суханова, Смирнова и Пивоварова в реестр иноагентов