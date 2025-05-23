https://ria.ru/20250523/putin-2018767594.html

Путин рассказал о привлечении студенческих КБ к развитию космической сферы

Путин рассказал о привлечении студенческих КБ к развитию космической сферы - РИА Новости, 23.05.2025

Путин рассказал о привлечении студенческих КБ к развитию космической сферы

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по привлечению студенческих конструкторских бюро к работе по достижению технологического... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T19:32:00+03:00

2025-05-23T19:32:00+03:00

2025-05-23T19:32:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по привлечению студенческих конструкторских бюро к работе по достижению технологического лидерства РФ, в том числе в области космической деятельности. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации представить предложения по привлечению конкурентоспособных студенческих конструкторских бюро к реализации мероприятий по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации, в том числе в области космической деятельности", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 сентября текущего года.

https://ria.ru/20250416/peskov-2011553426.html

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2025

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