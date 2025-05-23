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Путин рассказал о привлечении студенческих КБ к развитию космической сферы - РИА Новости, 23.05.2025
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19:32 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/putin-2018767594.html
Путин рассказал о привлечении студенческих КБ к развитию космической сферы
Путин рассказал о привлечении студенческих КБ к развитию космической сферы - РИА Новости, 23.05.2025
Путин рассказал о привлечении студенческих КБ к развитию космической сферы
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по привлечению студенческих конструкторских бюро к работе по достижению технологического... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T19:32:00+03:00
2025-05-23T19:32:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по привлечению студенческих конструкторских бюро к работе по достижению технологического лидерства РФ, в том числе в области космической деятельности. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации представить предложения по привлечению конкурентоспособных студенческих конструкторских бюро к реализации мероприятий по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации, в том числе в области космической деятельности", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 сентября текущего года.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о привлечении студенческих КБ к развитию космической сферы

Путин поручил привлечь студенческие КБ к работе в космической отрасли

© РИА НовостиВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по привлечению студенческих конструкторских бюро к работе по достижению технологического лидерства РФ, в том числе в области космической деятельности.
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации представить предложения по привлечению конкурентоспособных студенческих конструкторских бюро к реализации мероприятий по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации, в том числе в области космической деятельности", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения - 1 сентября текущего года.
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