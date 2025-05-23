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Путин заявил, что Россия имеет потенциал роста по всем направлениям ВТС - РИА Новости, 23.05.2025
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18:36 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/putin-2018755309.html
Путин заявил, что Россия имеет потенциал роста по всем направлениям ВТС
Путин заявил, что Россия имеет потенциал роста по всем направлениям ВТС - РИА Новости, 23.05.2025
Путин заявил, что Россия имеет потенциал роста по всем направлениям ВТС
Президент России Владимир Путин уверен, что РФ имеет значительный потенциал роста по всем направлениям военно-технического сотрудничества. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:36:00+03:00
2025-05-23T18:36:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
военно-техническое сотрудничество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что РФ имеет значительный потенциал роста по всем направлениям военно-технического сотрудничества. "Уверен, что у нас есть значительный потенциал роста по всем направлениям военно-технического сотрудничества. Ранее принятые экономические, финансовые, организационные и другие решения доказали свою эффективность", - сказал Путин во время заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
https://ria.ru/20241216/putin-1989430611.html
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россия, владимир путин, безопасность, военно-техническое сотрудничество
Россия, Владимир Путин, Безопасность, военно-техническое сотрудничество
Путин заявил, что Россия имеет потенциал роста по всем направлениям ВТС

Путин: у России есть значительный потенциал роста по всем направлениям ВТС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что РФ имеет значительный потенциал роста по всем направлениям военно-технического сотрудничества.
«
"Уверен, что у нас есть значительный потенциал роста по всем направлениям военно-технического сотрудничества. Ранее принятые экономические, финансовые, организационные и другие решения доказали свою эффективность", - сказал Путин во время заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Россия должна наращивать военное сотрудничество с союзниками, заявил Путин
16 декабря 2024, 13:44
 
РоссияВладимир ПутинБезопасностьвоенно-техническое сотрудничество
 
 
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