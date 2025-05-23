https://ria.ru/20250523/putin-2018755309.html

Путин заявил, что Россия имеет потенциал роста по всем направлениям ВТС

Путин заявил, что Россия имеет потенциал роста по всем направлениям ВТС - РИА Новости, 23.05.2025

Путин заявил, что Россия имеет потенциал роста по всем направлениям ВТС

Президент России Владимир Путин уверен, что РФ имеет значительный потенциал роста по всем направлениям военно-технического сотрудничества. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:36:00+03:00

2025-05-23T18:36:00+03:00

2025-05-23T18:36:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

военно-техническое сотрудничество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что РФ имеет значительный потенциал роста по всем направлениям военно-технического сотрудничества. "Уверен, что у нас есть значительный потенциал роста по всем направлениям военно-технического сотрудничества. Ранее принятые экономические, финансовые, организационные и другие решения доказали свою эффективность", - сказал Путин во время заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

https://ria.ru/20241216/putin-1989430611.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, безопасность, военно-техническое сотрудничество