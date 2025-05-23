Путин заявил, что Россия имеет потенциал роста по всем направлениям ВТС
Путин: у России есть значительный потенциал роста по всем направлениям ВТС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что РФ имеет значительный потенциал роста по всем направлениям военно-технического сотрудничества.
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"Уверен, что у нас есть значительный потенциал роста по всем направлениям военно-технического сотрудничества. Ранее принятые экономические, финансовые, организационные и другие решения доказали свою эффективность", - сказал Путин во время заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
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