https://ria.ru/20250523/putin-2018748307.html
Путин рассказал о важности военно-технического сотрудничества
Путин рассказал о важности военно-технического сотрудничества - РИА Новости, 23.05.2025
Путин рассказал о важности военно-технического сотрудничества
Президент России Владимир Путин назвал стратегически важной сферой военно-техническое сотрудничество. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:13:00+03:00
2025-05-23T18:13:00+03:00
2025-05-23T18:18:00+03:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал стратегически важной сферой военно-техническое сотрудничество."Сегодня подведем итоги работы по военно-техническому сотрудничеству за 2024 год. Обсудим, как сейчас складывается ситуация в этой стратегически важной сфере", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
https://ria.ru/20250523/kreml-2018633276.html
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владимир путин, россия
Путин рассказал о важности военно-технического сотрудничества
Путин назвал военно-стратегическое сотрудничество стратегически важной сферой