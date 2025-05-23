https://ria.ru/20250523/putin-2018748307.html

Путин рассказал о важности военно-технического сотрудничества

Путин рассказал о важности военно-технического сотрудничества - РИА Новости, 23.05.2025

Путин рассказал о важности военно-технического сотрудничества

Президент России Владимир Путин назвал стратегически важной сферой военно-техническое сотрудничество. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:13:00+03:00

2025-05-23T18:13:00+03:00

2025-05-23T18:18:00+03:00

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_de0d24c7928e43bf1a103e89025b1db1.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал стратегически важной сферой военно-техническое сотрудничество."Сегодня подведем итоги работы по военно-техническому сотрудничеству за 2024 год. Обсудим, как сейчас складывается ситуация в этой стратегически важной сфере", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

https://ria.ru/20250523/kreml-2018633276.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия