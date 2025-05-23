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Путин утвердил новую схему одномандатных избирательных округов - РИА Новости, 23.05.2025
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14:49 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/putin-2018681267.html
Путин утвердил новую схему одномандатных избирательных округов
Путин утвердил новую схему одномандатных избирательных округов - РИА Новости, 23.05.2025
Путин утвердил новую схему одномандатных избирательных округов
Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий новую схему одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы, соответствующий... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:49:00+03:00
2025-05-23T14:49:00+03:00
политика
россия
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луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий новую схему одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Предыдущая схема одномандатных округов действовала в течение 10 лет, будучи утвержденной в 2015 году. Согласно новой схеме, в ДНР будут образованы три одномандатных округа, в ЛНР - два, в Херсонской и Запорожской областях - по одному. Кроме того, на один увеличится количество одномандатных округов в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов уменьшится на один.
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин утвердил новую схему одномандатных избирательных округов

Путин утвердил новую схему одномандатных избирательных округов в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий новую схему одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Предыдущая схема одномандатных округов действовала в течение 10 лет, будучи утвержденной в 2015 году.
Согласно новой схеме, в ДНР будут образованы три одномандатных округа, в ЛНР - два, в Херсонской и Запорожской областях - по одному. Кроме того, на один увеличится количество одномандатных округов в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов уменьшится на один.
Как менялись границы одномандатных избирательных округов России
Как менялись границы одномандатных избирательных округов России
22 мая, 11:00
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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