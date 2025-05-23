https://ria.ru/20250523/putin-2018681267.html

Путин утвердил новую схему одномандатных избирательных округов

Путин утвердил новую схему одномандатных избирательных округов - РИА Новости, 23.05.2025

Путин утвердил новую схему одномандатных избирательных округов

Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий новую схему одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы, соответствующий... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:49:00+03:00

2025-05-23T14:49:00+03:00

2025-05-23T14:49:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий новую схему одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Предыдущая схема одномандатных округов действовала в течение 10 лет, будучи утвержденной в 2015 году. Согласно новой схеме, в ДНР будут образованы три одномандатных округа, в ЛНР - два, в Херсонской и Запорожской областях - по одному. Кроме того, на один увеличится количество одномандатных округов в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов уменьшится на один.

https://ria.ru/20250522/granitsy-2018308648.html

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донецкая народная республика

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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, госдума рф