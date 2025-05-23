https://ria.ru/20250523/putin-2018681267.html
Путин утвердил новую схему одномандатных избирательных округов
Путин утвердил новую схему одномандатных избирательных округов - РИА Новости, 23.05.2025
Путин утвердил новую схему одномандатных избирательных округов
Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий новую схему одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы, соответствующий... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:49:00+03:00
2025-05-23T14:49:00+03:00
2025-05-23T14:49:00+03:00
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90489/97/904899770_0:217:2200:1455_1920x0_80_0_0_11fd46a2470b4932363fbb91ed85aa0c.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий новую схему одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Предыдущая схема одномандатных округов действовала в течение 10 лет, будучи утвержденной в 2015 году. Согласно новой схеме, в ДНР будут образованы три одномандатных округа, в ЛНР - два, в Херсонской и Запорожской областях - по одному. Кроме того, на один увеличится количество одномандатных округов в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов уменьшится на один.
https://ria.ru/20250522/granitsy-2018308648.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90489/97/904899770_69:0:2200:1598_1920x0_80_0_0_e562c81c01f8f550a8350d990248a172.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин утвердил новую схему одномандатных избирательных округов
Путин утвердил новую схему одномандатных избирательных округов в Госдуму