https://ria.ru/20250523/pulkovo-2018562708.html

Обвиняемого в кражах колумбийца депортировали в Россию

Обвиняемого в кражах колумбийца депортировали в Россию - РИА Новости, 23.05.2025

Обвиняемого в кражах колумбийца депортировали в Россию

Колумбиец, в 2012 году обокравший в составе группировки граждан России и Турции в аэропорту "Пулково" на 33 миллиона рублей, по каналам Интерпола депортирован в РИА Новости, 23.05.2025

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2025-05-23T01:21:00+03:00

россия

турция

богота

ирина волк

интерпол

пулково (аэропорт)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Колумбиец, в 2012 году обокравший в составе группировки граждан России и Турции в аэропорту "Пулково" на 33 миллиона рублей, по каналам Интерпола депортирован в Россию, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сегодня в аэропорту города Богота представители компетентных органов Республики Колумбия передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России колумбийского гражданина, находившегося в розыске по каналам Интерпола", - сказала Волк. По версии следствия, в 2012 году злоумышленник совместно с другими колумбийцами в аэропорту "Пулково" Санкт-Петербурга похитили ювелирные изделия и личные вещи у граждан России и Турции на общую сумму свыше 33 миллионов рублей. По данному факту в феврале того же года было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ (Кража). Обвиняемый скрылся от следствия за границей. В июле 2014 года был организован международный розыск фигуранта. "Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола от колумбийских партнеров получены сведения об обнаружении и задержании разыскиваемого. Сегодня скрывшийся от уголовного преследования иностранец передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Российскую Федерацию", – заключила Волк.

https://ria.ru/20250429/tayland-2013967239.html

https://ria.ru/20241002/deportatsiya-1975856039.html

россия

турция

богота

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россия, турция, богота, ирина волк, интерпол, пулково (аэропорт), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)