https://ria.ru/20250523/pulkovo-2018562708.html
Обвиняемого в кражах колумбийца депортировали в Россию
Обвиняемого в кражах колумбийца депортировали в Россию - РИА Новости, 23.05.2025
Обвиняемого в кражах колумбийца депортировали в Россию
Колумбиец, в 2012 году обокравший в составе группировки граждан России и Турции в аэропорту "Пулково" на 33 миллиона рублей, по каналам Интерпола депортирован в РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T01:21:00+03:00
2025-05-23T01:21:00+03:00
2025-05-23T01:21:00+03:00
россия
турция
богота
ирина волк
интерпол
пулково (аэропорт)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Колумбиец, в 2012 году обокравший в составе группировки граждан России и Турции в аэропорту "Пулково" на 33 миллиона рублей, по каналам Интерпола депортирован в Россию, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сегодня в аэропорту города Богота представители компетентных органов Республики Колумбия передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России колумбийского гражданина, находившегося в розыске по каналам Интерпола", - сказала Волк. По версии следствия, в 2012 году злоумышленник совместно с другими колумбийцами в аэропорту "Пулково" Санкт-Петербурга похитили ювелирные изделия и личные вещи у граждан России и Турции на общую сумму свыше 33 миллионов рублей. По данному факту в феврале того же года было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ (Кража). Обвиняемый скрылся от следствия за границей. В июле 2014 года был организован международный розыск фигуранта. "Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола от колумбийских партнеров получены сведения об обнаружении и задержании разыскиваемого. Сегодня скрывшийся от уголовного преследования иностранец передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Российскую Федерацию", – заключила Волк.
https://ria.ru/20250429/tayland-2013967239.html
https://ria.ru/20241002/deportatsiya-1975856039.html
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россия, турция, богота, ирина волк, интерпол, пулково (аэропорт), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Турция, Богота, Ирина Волк, Интерпол, Пулково (аэропорт), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Обвиняемого в кражах колумбийца депортировали в Россию
Обвиняемого в кражах на 33 миллиона рублей колумбийца депортировали в Россию