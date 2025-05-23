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В Приморье отравились 12 студентов колледжа
В Приморье отравились 12 студентов колледжа - РИА Новости, 23.05.2025
В Приморье отравились 12 студентов колледжа
Число учащихся Дальнегорского индустриально-технологического колледжа в Приморье, у которых обнаружено острое кишечное отравление, выросло до 12 человек,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T04:23:00+03:00
2025-05-23T04:23:00+03:00
2025-05-23T04:23:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Число учащихся Дальнегорского индустриально-технологического колледжа в Приморье, у которых обнаружено острое кишечное отравление, выросло до 12 человек, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора. В четверг прокуратура региона сообщила, что восемь детей, которые учатся в колледже Дальнегорска, госпитализированы в инфекционное отделение с признаками острого отравления. В управлении Роспотребнадзора в пятницу утром уточнили РИА Новости, что специалисты подтвердили уже девять случаев острого отравления среди учащихся, все они госпитализированы. В столовой колледжа отобраны смывы на показательную микрофлору, взяты пробы пищевых продуктов, дезинфицирующих средств. "Уже 12 человек с подтверждением острой кишечной инфекции", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20250520/otravlenie-2018037412.html
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происшествия, здоровье - общество
Происшествия, Здоровье - Общество
В Приморье отравились 12 студентов колледжа
Роспотребнадзор: в Приморье отравились 12 студентов технологического колледжа
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Число учащихся Дальнегорского индустриально-технологического колледжа в Приморье, у которых обнаружено острое кишечное отравление, выросло до 12 человек, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора.
В четверг прокуратура региона сообщила, что восемь детей, которые учатся в колледже Дальнегорска, госпитализированы в инфекционное отделение с признаками острого отравления. В управлении Роспотребнадзора в пятницу утром уточнили РИА Новости, что специалисты подтвердили уже девять случаев острого отравления среди учащихся, все они госпитализированы. В столовой колледжа отобраны смывы на показательную микрофлору, взяты пробы пищевых продуктов, дезинфицирующих средств.
"Уже 12 человек с подтверждением острой кишечной инфекции", - сказал собеседник.