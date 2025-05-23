https://ria.ru/20250523/priamurja-2018655523.html

Глава "Роскосмоса" обсудил в Приамурье меры по предотвращению пожаров

Глава "Роскосмоса" обсудил в Приамурье меры по предотвращению пожаров - РИА Новости, 23.05.2025

Глава "Роскосмоса" обсудил в Приамурье меры по предотвращению пожаров

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов обсудил с властями в Амурской области меры по предотвращению пожаров, которые могут угрожать объектам космодрома Восточный и... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:00:00+03:00

2025-05-23T14:00:00+03:00

2025-05-23T14:06:00+03:00

космос - риа наука

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роскосмос

генеральная прокуратура рф

природные пожары в россии

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов обсудил с властями в Амурской области меры по предотвращению пожаров, которые могут угрожать объектам космодрома Восточный и города Циолковский, сообщила госкорпорация. Баканов проинспектировал строительство космодрома - в частности, объектов аэропортового комплекса, а также стартовый и технический комплексы ракет "Ангара", которые модернизируют для пусков "Ангары-А5М". "Дмитрий Баканов обсудил с местными властями меры по предотвращению ландшафтных пожаров, которые могут угрожать объектам космодрома и города", - говорится в сообщении. Также он принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению исполнения требований законодательства при строительстве космодрома Восточный. Заседание прошло под председательством начальника управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Андрея Гуришева. В середине мая спасатели защитили от природного пожара населённый пункт Циолковский в Амурской области недалеко от космодрома, где горела сухая растительность по фронту шириной восемь километров.

https://ria.ru/20250522/putin-2018443635.html

https://ria.ru/20250520/borisov-2017992217.html

амурская область

циолковский (наукоград)

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космос - риа наука, амурская область, циолковский (наукоград), россия, дмитрий баканов, роскосмос, генеральная прокуратура рф, природные пожары в россии