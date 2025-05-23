"Не остановить". На Западе сделали предупреждение Украине о России
Крейчи: Украина может лишиться еще нескольких областей
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украина может лишиться еще нескольких областей в результате наступления российских военных, заявил политолог Оскар Крейчи, чьи слова передает издание Parlamentní listy.
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"Если сегодня Украина теряет четыре региона, то, в случае продолжения российского наступления, Украина потом потеряет шесть или семь. Киев легко может лишиться еще и Харьковской области, а затем и Одессы. Российскую армию не остановить", — предупредил он.
Эксперт также подчеркнул, что территориальный вопрос будет основной проблемой в переговорах ради завершения боевых действий.
В четверг во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства Владимир Путин рассказал, что российские военные сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины.
Предыдущие прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что решение по месту дальнейших переговоров между Россией и Украиной пока не принималось, комментируя предложение Ватикана провести следующие переговоры там.
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