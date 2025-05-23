https://ria.ru/20250523/predpriyatiya-2018749012.html
Путин оценил выполнение оборонными предприятиями обязательств в 2024 году
Путин оценил выполнение оборонными предприятиями обязательств в 2024 году - РИА Новости, 23.05.2025
Путин оценил выполнение оборонными предприятиями обязательств в 2024 году
Российские оборонные предприятия в в целом выполнили свои экспортные обязательства в прошлом году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:15:00+03:00
2025-05-23T18:15:00+03:00
2025-05-23T18:20:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские оборонные предприятия в в целом выполнили свои экспортные обязательства в прошлом году, заявил президент России Владимир Путин."В прошлом году Россия, наши предприятия, свои экспортные обязательства в целом выполнила", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества
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россия, владимир путин
Путин оценил выполнение оборонными предприятиями обязательств в 2024 году
Путин: оборонные предприятия выполнили экспортные обязательства в 2024 году