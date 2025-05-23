https://ria.ru/20250523/pozhar-2018564866.html

В Ельце после падения обломков БПЛА начался пожар в промзоне

В Ельце после падения обломков БПЛА начался пожар в промзоне - РИА Новости, 23.05.2025

В Ельце после падения обломков БПЛА начался пожар в промзоне

БПЛА подавлены в небе над Ельцом в Липецкой области, обломки упали в промзоне, вызвав возгорание, идет эвакуация людей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T02:12:00+03:00

2025-05-23T02:12:00+03:00

2025-05-23T02:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

елец

липецкая область

игорь артамонов

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. БПЛА подавлены в небе над Ельцом в Липецкой области, обломки упали в промзоне, вызвав возгорание, идет эвакуация людей, сообщил губернатор Игорь Артамонов."БПЛА были подавлены в небе над Ельцом. Обломки упали в промышленной зоне, вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы, идет эвакуация людей", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018561098.html

елец

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

елец, липецкая область, игорь артамонов, происшествия