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В Ельце после падения обломков БПЛА начался пожар в промзоне
В Ельце после падения обломков БПЛА начался пожар в промзоне - РИА Новости, 23.05.2025
В Ельце после падения обломков БПЛА начался пожар в промзоне
БПЛА подавлены в небе над Ельцом в Липецкой области, обломки упали в промзоне, вызвав возгорание, идет эвакуация людей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T02:12:00+03:00
2025-05-23T02:12:00+03:00
2025-05-23T02:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
елец
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. БПЛА подавлены в небе над Ельцом в Липецкой области, обломки упали в промзоне, вызвав возгорание, идет эвакуация людей, сообщил губернатор Игорь Артамонов."БПЛА были подавлены в небе над Ельцом. Обломки упали в промышленной зоне, вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы, идет эвакуация людей", - написал он в Telegram-канале.
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елец, липецкая область, игорь артамонов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецкая область, Игорь Артамонов, Происшествия
В Ельце после падения обломков БПЛА начался пожар в промзоне
Артамонов: в Ельце после падения обломков БПЛА начался пожар в промзоне