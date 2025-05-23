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Житель Новой Таволжанки пострадал при ударе FPV-дрона по грузовику
Житель Новой Таволжанки пострадал при ударе FPV-дрона по грузовику - РИА Новости, 23.05.2025
Житель Новой Таволжанки пострадал при ударе FPV-дрона по грузовику
Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области ранен в результате удара FPV-дрона ВСУ по грузовому автомобилю, пострадавшего... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:26:00+03:00
2025-05-23T15:26:00+03:00
2025-05-23T16:15:00+03:00
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вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области ранен в результате удара FPV-дрона ВСУ по грузовому автомобилю, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадинами лица доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что транспортное средство получило повреждения.
https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
Житель Новой Таволжанки пострадал при ударе FPV-дрона по грузовику
Гладков: житель села Новая Таволжанка ранен при ударе FPV-дрона ВСУ по грузовику