https://ria.ru/20250523/postradavshiy-2018696963.html

Житель Новой Таволжанки пострадал при ударе FPV-дрона по грузовику

Житель Новой Таволжанки пострадал при ударе FPV-дрона по грузовику - РИА Новости, 23.05.2025

Житель Новой Таволжанки пострадал при ударе FPV-дрона по грузовику

Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области ранен в результате удара FPV-дрона ВСУ по грузовому автомобилю, пострадавшего... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:26:00+03:00

2025-05-23T15:26:00+03:00

2025-05-23T16:15:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области ранен в результате удара FPV-дрона ВСУ по грузовому автомобилю, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадинами лица доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что транспортное средство получило повреждения.

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Наталья Макарова

вооруженные силы украины, белгородская область, украина, вячеслав гладков, происшествия