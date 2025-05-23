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Житель Новой Таволжанки пострадал при ударе FPV-дрона по грузовику - РИА Новости, 23.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 23.05.2025 (обновлено: 16:15 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/postradavshiy-2018696963.html
Житель Новой Таволжанки пострадал при ударе FPV-дрона по грузовику
Житель Новой Таволжанки пострадал при ударе FPV-дрона по грузовику - РИА Новости, 23.05.2025
Житель Новой Таволжанки пострадал при ударе FPV-дрона по грузовику
Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области ранен в результате удара FPV-дрона ВСУ по грузовому автомобилю, пострадавшего... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:26:00+03:00
2025-05-23T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
украина
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области ранен в результате удара FPV-дрона ВСУ по грузовому автомобилю, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадинами лица доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что транспортное средство получило повреждения.
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вооруженные силы украины, белгородская область, украина, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
Житель Новой Таволжанки пострадал при ударе FPV-дрона по грузовику

Гладков: житель села Новая Таволжанка ранен при ударе FPV-дрона ВСУ по грузовику

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области ранен в результате удара FPV-дрона ВСУ по грузовому автомобилю, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадинами лица доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что транспортное средство получило повреждения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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