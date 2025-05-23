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Эксперт оценил экономические потери США и ЕС из-за пошлин

Эксперт оценил экономические потери США и ЕС из-за пошлин - РИА Новости, 23.05.2025

Эксперт оценил экономические потери США и ЕС из-за пошлин

Годовые потери для торговли США и Евросоюза в случае одностороннего введения Штатами пошлин в 50% могут составить более 200 миллиардов долларов, а если ЕС... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:52:00+03:00

2025-05-23T18:52:00+03:00

2025-05-23T18:52:00+03:00

экономика

сша

китай

дональд трамп

евросоюз

рэу имени г. в. плеханова

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Годовые потери для торговли США и Евросоюза в случае одностороннего введения Штатами пошлин в 50% могут составить более 200 миллиардов долларов, а если ЕС введет ответные меры, то более 300 миллиардов долларов, такое мнение РИА Новости выразил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Вадим Ковригин. Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. "При эластичности спроса на товары от 0,5 до 1 (а именно такую эластичность спроса по цене показывают большинство европейских товаров на американском рынке) при пошлине в 50% объем импорта упадет на 25-50% - в среднем по всем товарам примерно на 35%. Потерянная выгода для американских и европейских производителей и продавцов от снижения импорта составит в среднем 150 миллиардов долларов. Если пошлины окажутся взаимными, то сумму потерь надо увеличить примерно вдвое", - оценил Ковригин. Коэффициент эластичности спроса показывает, как изменение цены товара влияет на его спрос. При коэффициенте в 1 изменение цены, например на 50%, приведет к снижению спроса наполовину. Эксперт также добавил, что следует учитывать и косвенные потери: повышение цен для американских потребителей на все товары, инфляцию и риск торговой войны. Это "явно уменьшит капитализацию американских компаний на бирже", а косвенные потери могут составить десятки миллиардов долларов. "Потери при односторонних санкциях точно более 200 миллиардов американских долларов, а при двусторонних - могут перешагнуть за отметку 300 миллиардов", - подсчитал Ковригин. Эксперт напомнил, что США импортировали из ЕС за 2024 год товаров на 555,6 миллиарда долларов, а экспортировали - на 341,9 миллиарда. Он отметил, что пошлины гипотетически способны привести к падению конкурентноспособности европейских товаров на американском рынке, что повлечет снижение объема торговли. Тем не менее, по мнению Ковригина, "не факт, что дело дойдет до реальных пошлин", ведь Трамп "прагматик и бизнесмен", и он может оценить потенциальные потери от такого решения. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250523/bessent-2018746113.html

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экономика, сша, китай, дональд трамп, евросоюз, рэу имени г. в. плеханова, введение трампом пошлин на импорт, в мире