Трамп пригрозил Евросоюзу 50-процентными пошлинами
Трамп хочет ввести для ЕС пошлины в 50 процентов с 1 июня
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что переговоры о торговле c ЕС ни к чему не ведут, поэтому он предлагает установить 50-процентные пошлины на европейские товары.
"С Европейским союзом, который был создан главным образом для того, чтобы пользоваться США в вопросах торговли, было очень трудно иметь дело. <…> Наши переговоры ни к чему не ведут! Поэтому я предлагаю ввести пошлины в 50 процентов в отношении ЕС с 1 июня 2025 года. Пошлина не взимается, если продукт изготовлен в США", — написал он.
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Американский лидер добавил, что торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, корпоративные штрафы, несправедливые судебные иски против американских компаний и многое другое привело к дефициту торгового баланса в размере более 250 миллионов долларов в год.
В начале апреля Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составляет десять процентов, а для 57 стран заработали повышенные тарифы, рассчитанные исходя из торгового дефицита конкретного государства со Штатами, чтобы добиться баланса. Но уже 9 апреля Трамп сообщил, что более 75 стран запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые пошлины в десять процентов.