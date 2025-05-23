https://ria.ru/20250523/poshliny-2018683106.html

Трамп пригрозил Евросоюзу 50-процентными пошлинами

Трамп пригрозил Евросоюзу 50-процентными пошлинами - РИА Новости, 23.05.2025

Трамп пригрозил Евросоюзу 50-процентными пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что переговоры о торговле c ЕС ни к чему не ведут, поэтому он предлагает установить 50-процентные... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:53:00+03:00

2025-05-23T14:53:00+03:00

2025-05-23T16:24:00+03:00

евросоюз

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что переговоры о торговле c ЕС ни к чему не ведут, поэтому он предлагает установить 50-процентные пошлины на европейские товары."С Европейским союзом, который был создан главным образом для того, чтобы пользоваться США в вопросах торговли, было очень трудно иметь дело. <…> Наши переговоры ни к чему не ведут! Поэтому я предлагаю ввести пошлины в 50 процентов в отношении ЕС с 1 июня 2025 года. Пошлина не взимается, если продукт изготовлен в США", — написал он.Американский лидер добавил, что торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, корпоративные штрафы, несправедливые судебные иски против американских компаний и многое другое привело к дефициту торгового баланса в размере более 250 миллионов долларов в год.В начале апреля Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составляет десять процентов, а для 57 стран заработали повышенные тарифы, рассчитанные исходя из торгового дефицита конкретного государства со Штатами, чтобы добиться баланса. Но уже 9 апреля Трамп сообщил, что более 75 стран запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые пошлины в десять процентов.

https://ria.ru/20250523/poshliny-2018670439.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евросоюз, дональд трамп, в мире