https://ria.ru/20250523/popova-2018628180.html
Попова рассказала о состоянии летних лагерей на побережье Черного моря
Попова рассказала о состоянии летних лагерей на побережье Черного моря - РИА Новости, 23.05.2025
Попова рассказала о состоянии летних лагерей на побережье Черного моря
Санэпидзаключение на функционирование получили 80% летних оздоровительных учреждений Краснодарского края, Анапы, Севастополя и Крыма, сообщила глава... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:29:00+03:00
2025-05-23T12:29:00+03:00
2025-05-23T12:29:00+03:00
краснодарский край
анапа
севастополь
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Санэпидзаключение на функционирование получили 80% летних оздоровительных учреждений Краснодарского края, Анапы, Севастополя и Крыма, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Особое внимание летнему детскому оздоровительному отдыху – это наша главная задача. И на сегодняшний день хочу сказать, что 80% летних оздоровительных учреждений Краснодарского края, Анапы, Севастополя и Крыма получили наше разрешение, санитарно-эпидемиологическое заключение на функционирование", - сказала Попова журналистам.Она уточнила, что изъятие заключения на функционирование касается неиспользованных пляжных территорий и воды в Анапе и на черноморском побережье Темрюкского района."На всех остальных территориях черноморского побережья России курортный сезон начинается", - добавила глава ведомства.Она уточнила, что Роспотребнадзор осуществляет плотный контроль за всеми объектами окружающей среды, речь идет о морской воде, прибрежном песке и гальке, пищевых продуктах и питьевой воде, атмосферном воздухе, рыбе и морепродуктах."Мы происследовали уже больше 100 тысяч тонн, и отклонений от норматива не выявлено", - отметила она.
https://ria.ru/20250522/lager-2018528381.html
https://ria.ru/20250409/lager-2010318030.html
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краснодарский край, анапа, севастополь, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Краснодарский край, Анапа, Севастополь, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Попова рассказала о состоянии летних лагерей на побережье Черного моря
Попова: 80% летних лагерей на побережье Черного моря получили санэпидзаключение