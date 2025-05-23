https://ria.ru/20250523/popova-2018628180.html

Попова рассказала о состоянии летних лагерей на побережье Черного моря

Попова рассказала о состоянии летних лагерей на побережье Черного моря - РИА Новости, 23.05.2025

Попова рассказала о состоянии летних лагерей на побережье Черного моря

Санэпидзаключение на функционирование получили 80% летних оздоровительных учреждений Краснодарского края, Анапы, Севастополя и Крыма, сообщила глава... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:29:00+03:00

2025-05-23T12:29:00+03:00

2025-05-23T12:29:00+03:00

краснодарский край

анапа

севастополь

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Санэпидзаключение на функционирование получили 80% летних оздоровительных учреждений Краснодарского края, Анапы, Севастополя и Крыма, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Особое внимание летнему детскому оздоровительному отдыху – это наша главная задача. И на сегодняшний день хочу сказать, что 80% летних оздоровительных учреждений Краснодарского края, Анапы, Севастополя и Крыма получили наше разрешение, санитарно-эпидемиологическое заключение на функционирование", - сказала Попова журналистам.Она уточнила, что изъятие заключения на функционирование касается неиспользованных пляжных территорий и воды в Анапе и на черноморском побережье Темрюкского района."На всех остальных территориях черноморского побережья России курортный сезон начинается", - добавила глава ведомства.Она уточнила, что Роспотребнадзор осуществляет плотный контроль за всеми объектами окружающей среды, речь идет о морской воде, прибрежном песке и гальке, пищевых продуктах и питьевой воде, атмосферном воздухе, рыбе и морепродуктах."Мы происследовали уже больше 100 тысяч тонн, и отклонений от норматива не выявлено", - отметила она.

https://ria.ru/20250522/lager-2018528381.html

https://ria.ru/20250409/lager-2010318030.html

краснодарский край

анапа

севастополь

россия

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краснодарский край, анапа, севастополь, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия