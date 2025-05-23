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Во Владивостоке ищут мужчину, который купался голым в фонтане - РИА Новости, 23.05.2025
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15:28 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/politsija-2018702895.html
Во Владивостоке ищут мужчину, который купался голым в фонтане
Во Владивостоке ищут мужчину, который купался голым в фонтане - РИА Новости, 23.05.2025
Во Владивостоке ищут мужчину, который купался голым в фонтане
Полиция устанавливает личность мужчины, который обнаженным купался в фонтане на центральной площади Владивостока, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:28:00+03:00
2025-05-23T15:28:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Полиция устанавливает личность мужчины, который обнаженным купался в фонтане на центральной площади Владивостока, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю. В соцсетях разошлось видео, на котором обнаженный мужчина охлаждается в фонтане на центральной площади Владивостока. Неподалеку расположен Спасо-Преображенский кафедральный собор. "В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими обнаружена публикация о том, что на центральной площади города Владивостока мужчина нарушает общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего и личность участника инцидента", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250331/krasnoyarsk-2008312484.html
владивосток
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происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владивостоке ищут мужчину, который купался голым в фонтане

Полиция ищет мужчину, купавшегося голым в фонтане на площади во Владивостоке

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Полиция устанавливает личность мужчины, который обнаженным купался в фонтане на центральной площади Владивостока, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
В соцсетях разошлось видео, на котором обнаженный мужчина охлаждается в фонтане на центральной площади Владивостока. Неподалеку расположен Спасо-Преображенский кафедральный собор.
"В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими обнаружена публикация о том, что на центральной площади города Владивостока мужчина нарушает общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего и личность участника инцидента", - сообщил собеседник агентства.
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ПроисшествияВладивостокПриморский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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