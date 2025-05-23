https://ria.ru/20250523/politsija-2018702895.html

Во Владивостоке ищут мужчину, который купался голым в фонтане

Во Владивостоке ищут мужчину, который купался голым в фонтане - РИА Новости, 23.05.2025

Во Владивостоке ищут мужчину, который купался голым в фонтане

Полиция устанавливает личность мужчины, который обнаженным купался в фонтане на центральной площади Владивостока, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:28:00+03:00

2025-05-23T15:28:00+03:00

2025-05-23T15:28:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39785/57/397855751_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_a1cc074222b3ce0b09485923199f881b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Полиция устанавливает личность мужчины, который обнаженным купался в фонтане на центральной площади Владивостока, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю. В соцсетях разошлось видео, на котором обнаженный мужчина охлаждается в фонтане на центральной площади Владивостока. Неподалеку расположен Спасо-Преображенский кафедральный собор. "В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими обнаружена публикация о том, что на центральной площади города Владивостока мужчина нарушает общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего и личность участника инцидента", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250331/krasnoyarsk-2008312484.html

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)