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Разметку 4,7 тысячи пешеходных переходов восстановили в Подмосковье - РИА Новости, 23.05.2025
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Новости Подмосковья
 
16:04 23.05.2025
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Разметку 4,7 тысячи пешеходных переходов восстановили в Подмосковье
Разметку 4,7 тысячи пешеходных переходов восстановили в Подмосковье - РИА Новости, 23.05.2025
Разметку 4,7 тысячи пешеходных переходов восстановили в Подмосковье
Дорожные службы восстановили разметку 4,7 тысячи пешеходных переходов на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:04:00+03:00
2025-05-23T16:04:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Дорожные службы восстановили разметку 4,7 тысячи пешеходных переходов на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В региональном Минтрансе отметили, что работы проводятся в рамках третьего цикла летнего содержания. "Дорожники проводят основные работы: в приоритетном порядке восстанавливают разметку. На региональной сети обновили 3 тысячи километров линейной разметки и разметку 1,8 тысячи пешеходных переходов, а на муниципальных дорогах восстановили разметку 2,9 тысячи переходов и 1,2 тысячи километров линейной разметки", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Также специалисты на региональных и муниципальных дорогах провели мойку 1,5 тысячи километров ограждений, 4,6 тысячи километров тротуаров и 23 тысяч километров проезжей части. Рабочие окосили траву на протяжении 12 тысяч километров полос отвода. Помимо летних уборочных работ специалисты ремонтируют дефекты покрытия на проезжей части, светофоры, линии освещения, ограждения, знаки и искусственные неровности.
https://ria.ru/20250522/parkovka-2018475070.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Разметку 4,7 тысячи пешеходных переходов восстановили в Подмосковье

На дорогах Подмосковья восстановили разметку 4,7 тысячи пешеходных переходов

© РИА Новости / Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкОбновление дорожной разметки
Обновление дорожной разметки - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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Обновление дорожной разметки
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Дорожные службы восстановили разметку 4,7 тысячи пешеходных переходов на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В региональном Минтрансе отметили, что работы проводятся в рамках третьего цикла летнего содержания.
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"Дорожники проводят основные работы: в приоритетном порядке восстанавливают разметку. На региональной сети обновили 3 тысячи километров линейной разметки и разметку 1,8 тысячи пешеходных переходов, а на муниципальных дорогах восстановили разметку 2,9 тысячи переходов и 1,2 тысячи километров линейной разметки", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Также специалисты на региональных и муниципальных дорогах провели мойку 1,5 тысячи километров ограждений, 4,6 тысячи километров тротуаров и 23 тысяч километров проезжей части. Рабочие окосили траву на протяжении 12 тысяч километров полос отвода.
Помимо летних уборочных работ специалисты ремонтируют дефекты покрытия на проезжей части, светофоры, линии освещения, ограждения, знаки и искусственные неровности.
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