https://ria.ru/20250523/podmoskove-2018713622.html

Разметку 4,7 тысячи пешеходных переходов восстановили в Подмосковье

Разметку 4,7 тысячи пешеходных переходов восстановили в Подмосковье - РИА Новости, 23.05.2025

Разметку 4,7 тысячи пешеходных переходов восстановили в Подмосковье

Дорожные службы восстановили разметку 4,7 тысячи пешеходных переходов на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T16:04:00+03:00

2025-05-23T16:04:00+03:00

2025-05-23T16:04:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Дорожные службы восстановили разметку 4,7 тысячи пешеходных переходов на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В региональном Минтрансе отметили, что работы проводятся в рамках третьего цикла летнего содержания. "Дорожники проводят основные работы: в приоритетном порядке восстанавливают разметку. На региональной сети обновили 3 тысячи километров линейной разметки и разметку 1,8 тысячи пешеходных переходов, а на муниципальных дорогах восстановили разметку 2,9 тысячи переходов и 1,2 тысячи километров линейной разметки", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Также специалисты на региональных и муниципальных дорогах провели мойку 1,5 тысячи километров ограждений, 4,6 тысячи километров тротуаров и 23 тысяч километров проезжей части. Рабочие окосили траву на протяжении 12 тысяч километров полос отвода. Помимо летних уборочных работ специалисты ремонтируют дефекты покрытия на проезжей части, светофоры, линии освещения, ограждения, знаки и искусственные неровности.

https://ria.ru/20250522/parkovka-2018475070.html

https://ria.ru/20250522/podmoskove-2018461187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)