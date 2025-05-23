https://ria.ru/20250523/podmoskove-2018624934.html
Почти 25 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
Почти 25 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье - РИА Новости, 23.05.2025
Почти 25 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
Порядка 25 тысяч новорожденных в Подмосковье с начала года прошли неонатальный скрининг для выявления генетических заболеваний, сообщил заместитель председателя РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:16:00+03:00
2025-05-23T12:16:00+03:00
2025-05-23T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Порядка 25 тысяч новорожденных в Подмосковье с начала года прошли неонатальный скрининг для выявления генетических заболеваний, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "Своевременное проведение исследования позволяет вовремя выявить генетические заболеваний, а значит вовремя начать необходимое лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильных специалистов. Всего с начала года неонатальный скрининг прошли почти 25 тысяч новорожденных, у 28 из них были выявлены генетические заболевания на ранней стадии", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба минздрава региона. В ведомстве напомнили, что новорожденные в Подмосковье проходят расширенный неонатальный скрининг, включающий исследование на 36 генетических заболеваний, в том числе детскую спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз и другие. Исследование выполняется в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.
https://ria.ru/20250522/deti-2018469884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Почти 25 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
Почти 25 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг с января в Подмосковье
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Порядка 25 тысяч новорожденных в Подмосковье с начала года прошли неонатальный скрининг для выявления генетических заболеваний, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"Своевременное проведение исследования позволяет вовремя выявить генетические заболеваний, а значит вовремя начать необходимое лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильных специалистов. Всего с начала года неонатальный скрининг прошли почти 25 тысяч новорожденных, у 28 из них были выявлены генетические заболевания на ранней стадии", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба минздрава региона.
В ведомстве напомнили, что новорожденные в Подмосковье проходят расширенный неонатальный скрининг, включающий исследование на 36 генетических заболеваний, в том числе детскую спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз и другие.
Исследование выполняется в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.