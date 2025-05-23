https://ria.ru/20250523/podmoskove-2018624934.html

Почти 25 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

Почти 25 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье - РИА Новости, 23.05.2025

Почти 25 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

Порядка 25 тысяч новорожденных в Подмосковье с начала года прошли неонатальный скрининг для выявления генетических заболеваний, сообщил заместитель председателя РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:16:00+03:00

2025-05-23T12:16:00+03:00

2025-05-23T12:16:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839722054_374:530:3072:2048_1920x0_80_0_0_46b1d30ad9759d9c1ccf3d7f6f1fb33d.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Порядка 25 тысяч новорожденных в Подмосковье с начала года прошли неонатальный скрининг для выявления генетических заболеваний, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "Своевременное проведение исследования позволяет вовремя выявить генетические заболеваний, а значит вовремя начать необходимое лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильных специалистов. Всего с начала года неонатальный скрининг прошли почти 25 тысяч новорожденных, у 28 из них были выявлены генетические заболевания на ранней стадии", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба минздрава региона. В ведомстве напомнили, что новорожденные в Подмосковье проходят расширенный неонатальный скрининг, включающий исследование на 36 генетических заболеваний, в том числе детскую спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз и другие. Исследование выполняется в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

https://ria.ru/20250522/deti-2018469884.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)