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Меры поддержки для бизнеса обсудили в Москве - РИА Новости, 23.05.2025
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17:52 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/podderzhka-2018740772.html
Меры поддержки для бизнеса обсудили в Москве
Меры поддержки для бизнеса обсудили в Москве - РИА Новости, 23.05.2025
Меры поддержки для бизнеса обсудили в Москве
Конференция "Взаимодействие бизнеса и власти. Новые ориентиры" состоялась 23 мая на площадке "ВЭБ Центра", она объединила представителей правительства Москвы,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:52:00+03:00
2025-05-23T17:52:00+03:00
экономика
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россия
борис титов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Конференция "Взаимодействие бизнеса и власти. Новые ориентиры" состоялась 23 мая на площадке "ВЭБ Центра", она объединила представителей правительства Москвы, депутатов Госдумы и Мосгордумы, руководителей федеральных и региональных институтов развития, а также лидеров бизнес-сообществ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Целью конференции, которую организовала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Сизова, стало обсуждение ключевых вопросов, связанных с повышением доступности мер поддержки для бизнеса", - говорится в сообщении.Спикерами церемонии открытия конференции выступили специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, первый зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов, первый зампред Комитета Госдумы РФ по МСП Альфия Когогина, руководитель фракции партии "Новые люди" в Мосгордуме Александр Даванков."В России сегодня почти 7 миллионов субъектов МСП, а в Москве почти 1 миллион представителей малого и среднего предпринимательства. Вместе со Счетной палатой мы запустили опрос, который позволит бизнесменам самим оценить эффективность существующих мер поддержки", - отметила Сизова.Одной из тем пленарной сессии стало обсуждение финансовых и нефинансовых мер поддержки экспортно ориентированных компаний со стороны группы Российского экспортного центра."Группа РЭЦ оказывает полный комплекс мер поддержки экспортно ориентированному бизнесу, который помогает тысячам компаний конкурировать на внешних рынках, начинать или наращивать экспортную деятельность. Поддержка РЭЦ востребована как у крупных предприятий-лидеров рынка, так и у компаний малого и среднего бизнеса", - рассказал в свою очередь руководитель территориального представительства РЭЦ Григорий Ладышев.Он также подчеркнул, что в текущем году группа компаний РЭЦ поддержала 897 московских компаний, которым было оказано свыше 4 тысяч услуг, при этом две трети из этих компаний являются субъектами малого и среднего предпринимательства.
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экономика, москва, россия, борис титов, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Москва, Россия, Борис Титов, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Меры поддержки для бизнеса обсудили в Москве

Меры поддержки для бизнеса обсудили в Москве на площадке "ВЭБ Центра"

© Фото : Новости российского экспорта | РЭЦ/TelegramКонференция "Взаимодействие бизнеса и власти. Новые ориентиры" на площадке "ВЭБ Центра"
Конференция Взаимодействие бизнеса и власти. Новые ориентиры на площадке ВЭБ Центра - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Новости российского экспорта | РЭЦ/Telegram
Конференция "Взаимодействие бизнеса и власти. Новые ориентиры" на площадке "ВЭБ Центра"
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Конференция "Взаимодействие бизнеса и власти. Новые ориентиры" состоялась 23 мая на площадке "ВЭБ Центра", она объединила представителей правительства Москвы, депутатов Госдумы и Мосгордумы, руководителей федеральных и региональных институтов развития, а также лидеров бизнес-сообществ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Целью конференции, которую организовала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Сизова, стало обсуждение ключевых вопросов, связанных с повышением доступности мер поддержки для бизнеса", - говорится в сообщении.
Старший вице-президент АО Российский экспортный центр, генеральный директор АО ЭКСАР Никита Гусаков, вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Александр Молодцов и председатель правительства Республики Северная Осетия-Алания Борис Джанаев во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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Спикерами церемонии открытия конференции выступили специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, первый зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов, первый зампред Комитета Госдумы РФ по МСП Альфия Когогина, руководитель фракции партии "Новые люди" в Мосгордуме Александр Даванков.
"В России сегодня почти 7 миллионов субъектов МСП, а в Москве почти 1 миллион представителей малого и среднего предпринимательства. Вместе со Счетной палатой мы запустили опрос, который позволит бизнесменам самим оценить эффективность существующих мер поддержки", - отметила Сизова.
Одной из тем пленарной сессии стало обсуждение финансовых и нефинансовых мер поддержки экспортно ориентированных компаний со стороны группы Российского экспортного центра.
"Группа РЭЦ оказывает полный комплекс мер поддержки экспортно ориентированному бизнесу, который помогает тысячам компаний конкурировать на внешних рынках, начинать или наращивать экспортную деятельность. Поддержка РЭЦ востребована как у крупных предприятий-лидеров рынка, так и у компаний малого и среднего бизнеса", - рассказал в свою очередь руководитель территориального представительства РЭЦ Григорий Ладышев.
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Он также подчеркнул, что в текущем году группа компаний РЭЦ поддержала 897 московских компаний, которым было оказано свыше 4 тысяч услуг, при этом две трети из этих компаний являются субъектами малого и среднего предпринимательства.
 
ЭкономикаМоскваРоссияБорис ТитовРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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