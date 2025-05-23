https://ria.ru/20250523/podderzhka-2018740772.html

Меры поддержки для бизнеса обсудили в Москве

Меры поддержки для бизнеса обсудили в Москве - РИА Новости, 23.05.2025

Меры поддержки для бизнеса обсудили в Москве

Конференция "Взаимодействие бизнеса и власти. Новые ориентиры" состоялась 23 мая на площадке "ВЭБ Центра", она объединила представителей правительства Москвы,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:52:00+03:00

2025-05-23T17:52:00+03:00

2025-05-23T17:52:00+03:00

экономика

москва

россия

борис титов

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Конференция "Взаимодействие бизнеса и власти. Новые ориентиры" состоялась 23 мая на площадке "ВЭБ Центра", она объединила представителей правительства Москвы, депутатов Госдумы и Мосгордумы, руководителей федеральных и региональных институтов развития, а также лидеров бизнес-сообществ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Целью конференции, которую организовала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Сизова, стало обсуждение ключевых вопросов, связанных с повышением доступности мер поддержки для бизнеса", - говорится в сообщении.Спикерами церемонии открытия конференции выступили специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, первый зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов, первый зампред Комитета Госдумы РФ по МСП Альфия Когогина, руководитель фракции партии "Новые люди" в Мосгордуме Александр Даванков."В России сегодня почти 7 миллионов субъектов МСП, а в Москве почти 1 миллион представителей малого и среднего предпринимательства. Вместе со Счетной палатой мы запустили опрос, который позволит бизнесменам самим оценить эффективность существующих мер поддержки", - отметила Сизова.Одной из тем пленарной сессии стало обсуждение финансовых и нефинансовых мер поддержки экспортно ориентированных компаний со стороны группы Российского экспортного центра."Группа РЭЦ оказывает полный комплекс мер поддержки экспортно ориентированному бизнесу, который помогает тысячам компаний конкурировать на внешних рынках, начинать или наращивать экспортную деятельность. Поддержка РЭЦ востребована как у крупных предприятий-лидеров рынка, так и у компаний малого и среднего бизнеса", - рассказал в свою очередь руководитель территориального представительства РЭЦ Григорий Ладышев.Он также подчеркнул, что в текущем году группа компаний РЭЦ поддержала 897 московских компаний, которым было оказано свыше 4 тысяч услуг, при этом две трети из этих компаний являются субъектами малого и среднего предпринимательства.

https://ria.ru/20250523/rets-2018731581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, москва, россия, борис титов, российский экспортный центр (рэц)