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Попова рассказала о состоянии черноморских пляжей после разлива мазута - РИА Новости, 23.05.2025
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12:48 23.05.2025 (обновлено: 15:21 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/plyazh-2018634442.html
Попова рассказала о состоянии черноморских пляжей после разлива мазута
Попова рассказала о состоянии черноморских пляжей после разлива мазута - РИА Новости, 23.05.2025
Попова рассказала о состоянии черноморских пляжей после разлива мазута
Состояние воды, песка и рыбы на территории от Новороссийска до границы России по черноморскому побережью в сторону Сочи соответствует сантребованиям, заявила... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:48:00+03:00
2025-05-23T15:21:00+03:00
республика крым
новороссийск
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Состояние воды, песка и рыбы на территории от Новороссийска до границы России по черноморскому побережью в сторону Сочи соответствует сантребованиям, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.&quot;Все результаты, которые мы получили на территории от Новороссийска до границы Российской Федерации по черноморскому побережью в сторону Сочи, абсолютно соответствуют санитарным требованиям. Здесь никаких отклонений и нарушений нет. По всем тем объектам окружающей среды, о которых я сказала, и по всем показателям, а мы исследуем пробы более чем по 60 показателям&quot;, — сказала она.Попова уточнила, что Роспотребнадзор проводит исследования по состоянию морской воды, прибрежного песка и гальки, рыбы, морепродуктов в зоне, где произошел разлив мазута из-за крушения танкеров.Ведомство также не нашло никаких отклонений на территории Крыма и Севастополя. По словам главы Роспотребнадзора, все показатели там соответствуют нормам."Особое внимание летнему детскому оздоровительному отдыху — это наша главная задача. И на сегодняшний день хочу сказать, что 80 процентов летних оздоровительных учреждений Краснодарского края, Анапы, Севастополя и Крыма получили наше разрешение, санитарно-эпидемиологическое заключение на функционирование", — добавила Попова.Она отметила, что изъятие заключения на функционирование касается неиспользованных пляжных территорий и воды в Анапе и на черноморском побережье Темрюкского района.Эти места остаются в зоне высокого риска.&quot;Пока эти пляжи (в Анапе и на черноморском побережье Темрюкского района. — Прим. ред.) не могут быть использованы, там проводятся работы по их очистке. И мы оставляем эту территорию как зону особого контроля и мониторинга, собственно, как и всю территорию черноморского побережья, для того, чтобы в первую очередь не допустить рисков для людей и видеть и динамику после очистки, и динамику по ситуации на территориях Анапы и Темрюкского района&quot;, — сказала она.Попова уточнила, что на 150 пляжах в этих районах каждую неделю отбирают песок и воду.&quot;На всех остальных территориях Черноморского побережья России курортный сезон начинается&quot;, — подчеркнула глава ведомства.Попова указала, что Роспотребнадзор осуществляет плотный контроль за всеми объектами окружающей среды, речь идет о морской воде, прибрежном песке и гальке, пищевых продуктах и питьевой воде, атмосферном воздухе, рыбе и морепродуктах.&quot;Мы происследовали уже больше 100 тысяч тонн, и отклонений от норматива не выявлено&quot;, — отметила она.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта завершился демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20250523/tankery-2018583353.html
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республика крым, новороссийск, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, крушение двух танкеров в керченском проливе
Республика Крым, Новороссийск, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Крушение двух танкеров в Керченском проливе

Попова рассказала о состоянии черноморских пляжей после разлива мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в районе Суджукской косы в Новороссийске
Отдыхающие на пляже в районе Суджукской косы в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на пляже в районе Суджукской косы в Новороссийске. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Состояние воды, песка и рыбы на территории от Новороссийска до границы России по черноморскому побережью в сторону Сочи соответствует сантребованиям, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«

"Все результаты, которые мы получили на территории от Новороссийска до границы Российской Федерации по черноморскому побережью в сторону Сочи, абсолютно соответствуют санитарным требованиям. Здесь никаких отклонений и нарушений нет. По всем тем объектам окружающей среды, о которых я сказала, и по всем показателям, а мы исследуем пробы более чем по 60 показателям", — сказала она.

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Попова уточнила, что Роспотребнадзор проводит исследования по состоянию морской воды, прибрежного песка и гальки, рыбы, морепродуктов в зоне, где произошел разлив мазута из-за крушения танкеров.
Ведомство также не нашло никаких отклонений на территории Крыма и Севастополя. По словам главы Роспотребнадзора, все показатели там соответствуют нормам.
"Особое внимание летнему детскому оздоровительному отдыху — это наша главная задача. И на сегодняшний день хочу сказать, что 80 процентов летних оздоровительных учреждений Краснодарского края, Анапы, Севастополя и Крыма получили наше разрешение, санитарно-эпидемиологическое заключение на функционирование", — добавила Попова.
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Она отметила, что изъятие заключения на функционирование касается неиспользованных пляжных территорий и воды в Анапе и на черноморском побережье Темрюкского района.
Эти места остаются в зоне высокого риска.
«

"Пока эти пляжи (в Анапе и на черноморском побережье Темрюкского района. — Прим. ред.) не могут быть использованы, там проводятся работы по их очистке. И мы оставляем эту территорию как зону особого контроля и мониторинга, собственно, как и всю территорию черноморского побережья, для того, чтобы в первую очередь не допустить рисков для людей и видеть и динамику после очистки, и динамику по ситуации на территориях Анапы и Темрюкского района", — сказала она.

Попова уточнила, что на 150 пляжах в этих районах каждую неделю отбирают песок и воду.
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«

"На всех остальных территориях Черноморского побережья России курортный сезон начинается", — подчеркнула глава ведомства.

Попова указала, что Роспотребнадзор осуществляет плотный контроль за всеми объектами окружающей среды, речь идет о морской воде, прибрежном песке и гальке, пищевых продуктах и питьевой воде, атмосферном воздухе, рыбе и морепродуктах.
«

"Мы происследовали уже больше 100 тысяч тонн, и отклонений от норматива не выявлено", — отметила она.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
В начале марта завершился демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС.
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Республика КрымНовороссийскРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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