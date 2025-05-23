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Пентагон планирует передать управление по делам России, Украины и Евразии
Пентагон планирует передать управление по делам России, Украины и Евразии - РИА Новости, 23.05.2025
Пентагон планирует передать управление по делам России, Украины и Евразии
Пентагон планирует передать управление по делам России, Украины и Евразии в ведение подразделения, которое занимается вопросами Европы и НАТО, сообщает издание... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:42:00+03:00
2025-05-23T14:42:00+03:00
2025-05-23T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пентагон планирует передать управление по делам России, Украины и Евразии в ведение подразделения, которое занимается вопросами Европы и НАТО, сообщает издание Defense News со ссылкой на источники. "В рамках более масштабных перестановок в политическом аппарате Пентагона управление по делам России, Украины и Евразии будет передано в ведение отдельного управления, занимающегося вопросами Европы и НАТО", - говорится в публикации. По данным издания, это не остановит его работу и не обязательно повлечет за собой увольнение сотрудников. "Тем не менее, перестановка понизит управление, которое до начала этого года было одним из самых важных в Пентагоне", - отмечает Defense News. Источники издания подчеркнули, что решение еще не окончательное.
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018636113.html
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в мире, россия, украина, евразия, министерство обороны сша, нато
В мире, Россия, Украина, Евразия, Министерство обороны США, НАТО
Пентагон планирует передать управление по делам России, Украины и Евразии
Defense News: Пентагон передаст управление по делам России, Украины и Евразии