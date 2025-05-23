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В Париже вынесли приговор по делу об ограблении Ким Кардашьян - РИА Новости, 23.05.2025
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Шоубиз
 
23:20 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/parizh-2018788692.html
В Париже вынесли приговор по делу об ограблении Ким Кардашьян
В Париже вынесли приговор по делу об ограблении Ким Кардашьян - РИА Новости, 23.05.2025
В Париже вынесли приговор по делу об ограблении Ким Кардашьян
Парижский суд присяжных вынес приговоры десяти людям, которых обвиняли в участии в ограблении американской телезвезды Ким Кардашьян в 2016 году в Париже,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T23:20:00+03:00
2025-05-23T23:20:00+03:00
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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Парижский суд присяжных вынес приговоры десяти людям, которых обвиняли в участии в ограблении американской телезвезды Ким Кардашьян в 2016 году в Париже, сообщает телеканал BFMTV. "Аомар Аит Кедаш приговорен к восьми годам тюремного заключения, пять из которых условно", - передает канал со ссылкой на председательствующего судью Давида де Па. Кедаш, которому 69 лет, проходил по делу как главный обвиняемый, ему вменяли организацию ограбления. Сам он участие в ограблении признал, однако отрицал, что был "мозгом" операции. Суд также постановил, что он должен выплатить штраф в размере 5 тысяч евро. Его приговор стал самым суровым в этом деле. При этом он не отправится в тюрьму, поскольку суд решил включить наказание в предыдущий пятилетний приговор. Еще трое были приговорены к семи годам лишения свободы, из которых пять условно. Сын главного обвиняемого приговорен к пяти годам тюрьмы, из которых четыре - условно. Еще двух человек, которых подозревали в том, что они были информаторами преступников, оправдали. Три оставшихся фигуранта получили не более четырех лет условно. "Приговоры довольно мягкие, они были продуманы в отдалении от этого серьезного события, которое наложило свой отпечаток на участников гражданского процесса. Вы причинили вред, даже если вы никого не ударили, даже если не было кровопролития, но вы вызвали страх", - приводит канал цитату судьи. По его словам, суд учел состояние здоровье главных фигурантов ограбления, которое "этически не позволяет заключить кого-либо в тюрьму". В ночь на 3 октября 2016 года вооруженные грабители проникли в номер парижского отеля Hôtel de Pourtalès, в котором остановилась Ким Кардашьян, приехавшая на неделю моды Fashion Week. Знаменитость связали, после чего похитили драгоценности на сумму около 9 миллионов евро.
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в мире, париж, кимберли кардашян
Шоубиз, В мире, Париж, Кимберли Кардашян
В Париже вынесли приговор по делу об ограблении Ким Кардашьян

Суд в Париже вынес приговор десяти обвиняемым в ограблении Ким Кардашьян

© AP Photo / Jordan StraussКим Кардашьян
Ким Кардашьян - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Jordan Strauss
Ким Кардашьян. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Парижский суд присяжных вынес приговоры десяти людям, которых обвиняли в участии в ограблении американской телезвезды Ким Кардашьян в 2016 году в Париже, сообщает телеканал BFMTV.
"Аомар Аит Кедаш приговорен к восьми годам тюремного заключения, пять из которых условно", - передает канал со ссылкой на председательствующего судью Давида де Па.
Кедаш, которому 69 лет, проходил по делу как главный обвиняемый, ему вменяли организацию ограбления. Сам он участие в ограблении признал, однако отрицал, что был "мозгом" операции. Суд также постановил, что он должен выплатить штраф в размере 5 тысяч евро.
Его приговор стал самым суровым в этом деле. При этом он не отправится в тюрьму, поскольку суд решил включить наказание в предыдущий пятилетний приговор. Еще трое были приговорены к семи годам лишения свободы, из которых пять условно. Сын главного обвиняемого приговорен к пяти годам тюрьмы, из которых четыре - условно. Еще двух человек, которых подозревали в том, что они были информаторами преступников, оправдали. Три оставшихся фигуранта получили не более четырех лет условно.
"Приговоры довольно мягкие, они были продуманы в отдалении от этого серьезного события, которое наложило свой отпечаток на участников гражданского процесса. Вы причинили вред, даже если вы никого не ударили, даже если не было кровопролития, но вы вызвали страх", - приводит канал цитату судьи.
По его словам, суд учел состояние здоровье главных фигурантов ограбления, которое "этически не позволяет заключить кого-либо в тюрьму".
В ночь на 3 октября 2016 года вооруженные грабители проникли в номер парижского отеля Hôtel de Pourtalès, в котором остановилась Ким Кардашьян, приехавшая на неделю моды Fashion Week. Знаменитость связали, после чего похитили драгоценности на сумму около 9 миллионов евро.
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