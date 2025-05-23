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"Герофарму" разрешили выпускать аналоги "Оземпика" до конца года - РИА Новости, 23.05.2025
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22:40 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/ozempik-2018785739.html
"Герофарму" разрешили выпускать аналоги "Оземпика" до конца года
"Герофарму" разрешили выпускать аналоги "Оземпика" до конца года - РИА Новости, 23.05.2025
"Герофарму" разрешили выпускать аналоги "Оземпика" до конца года
Правительство России продлило "Герофарму" право выпускать аналоги препарата для лечения диабета "Оземпик" без согласия зарубежного правообладателя до конца 2025 РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T22:40:00+03:00
2025-05-23T22:40:00+03:00
россия
промомед
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство России продлило "Герофарму" право выпускать аналоги препарата для лечения диабета "Оземпик" без согласия зарубежного правообладателя до конца 2025 года, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "B соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить... "Герофарм" использование изобретений, охраняемых российскими патентами, ... принадлежащими компании "Ново Нордиск А/С" (DK), по 31 декабря 2025 года включительно без согласия компании "Ново Нордиск А/С" (DK) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе. Аналогичное разрешение в конце 2024 года правительство продлило для компании "Промомед". Кабмин РФ в конце 2023 года дал разрешение фармацевтическим компаниям "Промомед" и "Герофарм "на выпуск аналога "Оземпика", оно действовало по 31 декабря 2024 года. Росздравнадзор в конце марта 2023 года сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о прекращении поставок на территорию России, зарубежный препарат был доступен для пациентов до декабря 2023 года.
https://ria.ru/20250404/moskva-2009373109.html
https://ria.ru/20241119/ozempik-1984706001.html
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россия, промомед, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Россия, Промомед, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
"Герофарму" разрешили выпускать аналоги "Оземпика" до конца года

Правительство продлило "Герофарму" право выпускать аналог "Оземпика" в этом году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание завода фармацевтической компании "Герофарм"
Здание завода фармацевтической компании Герофарм - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание завода фармацевтической компании "Герофарм". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство России продлило "Герофарму" право выпускать аналоги препарата для лечения диабета "Оземпик" без согласия зарубежного правообладателя до конца 2025 года, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"B соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить... "Герофарм" использование изобретений, охраняемых российскими патентами, ... принадлежащими компании "Ново Нордиск А/С" (DK), по 31 декабря 2025 года включительно без согласия компании "Ново Нордиск А/С" (DK) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В МВД предупредили о фишинговых сайтах, продающих "Оземпик"
4 апреля, 16:15
Аналогичное разрешение в конце 2024 года правительство продлило для компании "Промомед".
Кабмин РФ в конце 2023 года дал разрешение фармацевтическим компаниям "Промомед" и "Герофарм "на выпуск аналога "Оземпика", оно действовало по 31 декабря 2024 года.
Росздравнадзор в конце марта 2023 года сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о прекращении поставок на территорию России, зарубежный препарат был доступен для пациентов до декабря 2023 года.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Правительство разрешило "ПСК Фарма" выпускать аналог "Оземпика"
19 ноября 2024, 20:27
 
РоссияПромомедФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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