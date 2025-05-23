https://ria.ru/20250523/ozempik-2018785739.html

"Герофарму" разрешили выпускать аналоги "Оземпика" до конца года

"Герофарму" разрешили выпускать аналоги "Оземпика" до конца года - РИА Новости, 23.05.2025

"Герофарму" разрешили выпускать аналоги "Оземпика" до конца года

Правительство России продлило "Герофарму" право выпускать аналоги препарата для лечения диабета "Оземпик" без согласия зарубежного правообладателя до конца 2025 РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T22:40:00+03:00

2025-05-23T22:40:00+03:00

2025-05-23T22:40:00+03:00

россия

промомед

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство России продлило "Герофарму" право выпускать аналоги препарата для лечения диабета "Оземпик" без согласия зарубежного правообладателя до конца 2025 года, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "B соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить... "Герофарм" использование изобретений, охраняемых российскими патентами, ... принадлежащими компании "Ново Нордиск А/С" (DK), по 31 декабря 2025 года включительно без согласия компании "Ново Нордиск А/С" (DK) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе. Аналогичное разрешение в конце 2024 года правительство продлило для компании "Промомед". Кабмин РФ в конце 2023 года дал разрешение фармацевтическим компаниям "Промомед" и "Герофарм "на выпуск аналога "Оземпика", оно действовало по 31 декабря 2024 года. Росздравнадзор в конце марта 2023 года сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о прекращении поставок на территорию России, зарубежный препарат был доступен для пациентов до декабря 2023 года.

https://ria.ru/20250404/moskva-2009373109.html

https://ria.ru/20241119/ozempik-1984706001.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, промомед, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)