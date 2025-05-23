https://ria.ru/20250523/ogranicheniya-2018560377.html

В аэропорту "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 23.05.2025

В аэропорту "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 0.06 мск пятницы введены в аэропорту "Домодедово", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.05.2025

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домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 0.06 мск пятницы введены в аэропорту "Домодедово", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 00.06 мск введены в аэропорту "Домодедово", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250523/ogranicheniya-2018560024.html

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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)