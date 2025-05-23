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В аэропорту "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 23.05.2025
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00:20 23.05.2025 (обновлено: 00:22 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/ogranicheniya-2018560377.html
В аэропорту "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 23.05.2025
В аэропорту "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 0.06 мск пятницы введены в аэропорту "Домодедово", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.05.2025
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домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 0.06 мск пятницы введены в аэропорту "Домодедово", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 00.06 мск введены в аэропорту "Домодедово", - написал он в Telegram-канале.
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 0.06 мск пятницы введены в аэропорту "Домодедово", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 00.06 мск введены в аэропорту "Домодедово", - написал он в Telegram-канале.
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В аэропорту "Жуковский" ввели временные ограничения на полеты
00:15
 
Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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