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Контейнеровоз сел на мель у дома норвежца из-за уснувшего члена экипажа - РИА Новости, 23.05.2025
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23:15 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/norvegiya-2018788284.html
Контейнеровоз сел на мель у дома норвежца из-за уснувшего члена экипажа
Контейнеровоз сел на мель у дома норвежца из-за уснувшего члена экипажа - РИА Новости, 23.05.2025
Контейнеровоз сел на мель у дома норвежца из-за уснувшего члена экипажа
Норвежская полиция предъявила обвинения в неосторожном управлении судном уснувшему на мостике члену экипажа контейнеровоза, который в четверг сел на мель у... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T23:15:00+03:00
2025-05-23T23:15:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Норвежская полиция предъявила обвинения в неосторожном управлении судном уснувшему на мостике члену экипажа контейнеровоза, который в четверг сел на мель у жилого дома в Норвегии, он оказался гражданином Украины. В четверг телерадиокомпания NRK сообщила, что контейнеровоз NCL Salten сел на мель в считанных метрах от жилого дома на юге Норвегии. По словам соседа хозяина дома, судно двигалось в сторону берега на приличной скорости, даже не пытаясь изменить курс. По данным службы береговой охраны, его скорость составляла 16 узлов, или почти 30 километров в час. В пятницу телеканал TV2 сообщил, что причиной происшествия, скорее всего, стало то, что управлявший судном член экипажа заснул, при этом будучи единственным человеком на вахте в тот момент. "Полиция начала расследование, и одному человеку уже были предъявлены официальные обвинения в неосторожном управлении... Обвиняемый - украинец старше 30 лет, который выполнял обязанности второго помощника капитана во время данного плавания", - говорится в заявлении полиции области Трёнделаг. Как подтвердил телерадиокомпании NRK прокурор полиции Кьетиль Бруланн Сёренсен, у обвиняемого есть украинский паспорт. По его словам, мужчина признал, что уснул, но не признал, что виновен. По словам Сёренсена, в пятницу были допрошены некоторые члены экипажа контейнеровоза. Следователи пытаются выяснить, соответствовало ли нормам число людей на мостике в момент инцидента, а также проверяют, соблюдались ли на судне правила, касающиеся времени на отдых и труд. Согласно сообщению, капитан судна считается подозреваемым по делу.
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в мире, норвегия, украина
В мире, Норвегия, Украина
Контейнеровоз сел на мель у дома норвежца из-за уснувшего члена экипажа

Члена экипажа судна, севшего на мель в Норвегии, обвинили в небрежном управлении

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКорабли в порту Ставангера, Норвегия
Корабли в порту Ставангера, Норвегия - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Корабли в порту Ставангера, Норвегия. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Норвежская полиция предъявила обвинения в неосторожном управлении судном уснувшему на мостике члену экипажа контейнеровоза, который в четверг сел на мель у жилого дома в Норвегии, он оказался гражданином Украины.
В четверг телерадиокомпания NRK сообщила, что контейнеровоз NCL Salten сел на мель в считанных метрах от жилого дома на юге Норвегии. По словам соседа хозяина дома, судно двигалось в сторону берега на приличной скорости, даже не пытаясь изменить курс. По данным службы береговой охраны, его скорость составляла 16 узлов, или почти 30 километров в час. В пятницу телеканал TV2 сообщил, что причиной происшествия, скорее всего, стало то, что управлявший судном член экипажа заснул, при этом будучи единственным человеком на вахте в тот момент.
«
"Полиция начала расследование, и одному человеку уже были предъявлены официальные обвинения в неосторожном управлении... Обвиняемый - украинец старше 30 лет, который выполнял обязанности второго помощника капитана во время данного плавания", - говорится в заявлении полиции области Трёнделаг.
Как подтвердил телерадиокомпании NRK прокурор полиции Кьетиль Бруланн Сёренсен, у обвиняемого есть украинский паспорт. По его словам, мужчина признал, что уснул, но не признал, что виновен.
По словам Сёренсена, в пятницу были допрошены некоторые члены экипажа контейнеровоза. Следователи пытаются выяснить, соответствовало ли нормам число людей на мостике в момент инцидента, а также проверяют, соблюдались ли на судне правила, касающиеся времени на отдых и труд. Согласно сообщению, капитан судна считается подозреваемым по делу.
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