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Nissan может продать штаб-квартиру в Иокогаме - РИА Новости, 23.05.2025
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14:18 23.05.2025 (обновлено: 14:21 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/nissan-2018661055.html
Nissan может продать штаб-квартиру в Иокогаме
Nissan может продать штаб-квартиру в Иокогаме - РИА Новости, 23.05.2025
Nissan может продать штаб-квартиру в Иокогаме
Один из крупнейших в Японии автопроизводителей Nissan Motor рассматривает возможность продажи своей штаб-квартиры в Иокогаме в рамках реструктуризации своего... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:18:00+03:00
2025-05-23T14:21:00+03:00
авто
япония
иокогама
канагава
nissan motor
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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Один из крупнейших в Японии автопроизводителей Nissan Motor рассматривает возможность продажи своей штаб-квартиры в Иокогаме в рамках реструктуризации своего бизнеса, пишет издание "Никкэй". Отмечается, что стоимость активов оценивается более чем в 100 миллиардов иен (697,5 миллиона долларов), и они будут использованы для покрытия крупных расходов, связанных с сокращением заводов. Также подчеркивается, что одним из рассматриваемых вариантов является использование метода "продажи с обратной арендой", при котором с покупателем подписывается договор аренды для дальнейшего использования объекта. В сообщении издания также приводятся подробности относительно того, какие именно заводы могут быть сокращены. Ранее Nissan объявил о желании сократить число заводов компании с 17 до 10 по всему миру. Так, не исключается, что в Японии производство может быть сокращено на заводах в Йокосуке и Хирацуке в префектуре Канагава. За рубежом компания может сократить два завода в Мексике и закрыть по одному заводу в Южной Африке, Индии и Аргентине. Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Чистый убыток японского автопроизводителя по итогам прошедшего финансового года (завершился 31 марта) составил 670,9 миллиарда иен (около 4,6 миллиарда долларов), после прибыли в 426,6 миллиарда иен (около 2,9 миллиарда долларов) годом ранее.
https://ria.ru/20250512/nissan-2016484467.html
https://ria.ru/20250221/japonija-2000746589.html
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авто, япония, иокогама, канагава, nissan motor, renault clio
Авто, Япония, Иокогама, Канагава, Nissan Motor, Renault Clio
Nissan может продать штаб-квартиру в Иокогаме

Nissan может продать штаб-квартиру в Иокогаме в рамках реструктуризации

© AP Photo / Louise DelmotteШтаб-квартира Nissan в Иокогаме
Штаб-квартира Nissan в Иокогаме - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
Штаб-квартира Nissan в Иокогаме
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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Один из крупнейших в Японии автопроизводителей Nissan Motor рассматривает возможность продажи своей штаб-квартиры в Иокогаме в рамках реструктуризации своего бизнеса, пишет издание "Никкэй".
Отмечается, что стоимость активов оценивается более чем в 100 миллиардов иен (697,5 миллиона долларов), и они будут использованы для покрытия крупных расходов, связанных с сокращением заводов.
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Также подчеркивается, что одним из рассматриваемых вариантов является использование метода "продажи с обратной арендой", при котором с покупателем подписывается договор аренды для дальнейшего использования объекта.
В сообщении издания также приводятся подробности относительно того, какие именно заводы могут быть сокращены.
Ранее Nissan объявил о желании сократить число заводов компании с 17 до 10 по всему миру.
Так, не исключается, что в Японии производство может быть сокращено на заводах в Йокосуке и Хирацуке в префектуре Канагава. За рубежом компания может сократить два завода в Мексике и закрыть по одному заводу в Южной Африке, Индии и Аргентине.
Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Чистый убыток японского автопроизводителя по итогам прошедшего финансового года (завершился 31 марта) составил 670,9 миллиарда иен (около 4,6 миллиарда долларов), после прибыли в 426,6 миллиарда иен (около 2,9 миллиарда долларов) годом ранее.
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АвтоЯпонияИокогамаКанагаваNissan MotorRenault Clio
 
 
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