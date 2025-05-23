https://ria.ru/20250523/nissan-2018661055.html

Nissan может продать штаб-квартиру в Иокогаме

Nissan может продать штаб-квартиру в Иокогаме - РИА Новости, 23.05.2025

Nissan может продать штаб-квартиру в Иокогаме

Один из крупнейших в Японии автопроизводителей Nissan Motor рассматривает возможность продажи своей штаб-квартиры в Иокогаме в рамках реструктуризации своего... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:18:00+03:00

2025-05-23T14:18:00+03:00

2025-05-23T14:21:00+03:00

авто

япония

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канагава

nissan motor

renault clio

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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Один из крупнейших в Японии автопроизводителей Nissan Motor рассматривает возможность продажи своей штаб-квартиры в Иокогаме в рамках реструктуризации своего бизнеса, пишет издание "Никкэй". Отмечается, что стоимость активов оценивается более чем в 100 миллиардов иен (697,5 миллиона долларов), и они будут использованы для покрытия крупных расходов, связанных с сокращением заводов. Также подчеркивается, что одним из рассматриваемых вариантов является использование метода "продажи с обратной арендой", при котором с покупателем подписывается договор аренды для дальнейшего использования объекта. В сообщении издания также приводятся подробности относительно того, какие именно заводы могут быть сокращены. Ранее Nissan объявил о желании сократить число заводов компании с 17 до 10 по всему миру. Так, не исключается, что в Японии производство может быть сокращено на заводах в Йокосуке и Хирацуке в префектуре Канагава. За рубежом компания может сократить два завода в Мексике и закрыть по одному заводу в Южной Африке, Индии и Аргентине. Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Чистый убыток японского автопроизводителя по итогам прошедшего финансового года (завершился 31 марта) составил 670,9 миллиарда иен (около 4,6 миллиарда долларов), после прибыли в 426,6 миллиарда иен (около 2,9 миллиарда долларов) годом ранее.

https://ria.ru/20250512/nissan-2016484467.html

https://ria.ru/20250221/japonija-2000746589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, япония, иокогама, канагава, nissan motor, renault clio