https://ria.ru/20250523/natsproekt-2018623166.html

Число липецких участников нацпроекта по улучшению труда достигло 106

Число липецких участников нацпроекта по улучшению труда достигло 106 - РИА Новости, 23.05.2025

Число липецких участников нацпроекта по улучшению труда достигло 106

Число предприятий-участников федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика" в Липецкой... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:11:00+03:00

2025-05-23T12:11:00+03:00

2025-05-23T12:11:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Число предприятий-участников федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика" в Липецкой области достигло 106, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, экономический эффект от реализации федерального проекта на территории региона на сегодняшний день составляет больше 500 миллионов рублей. Липецкая область и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда" активно работают над повышением эффективности предприятий, помогают налаживать рабочие процессы и внедрять бережливые технологии. Артамонов отметил, что с начала года к проекту присоединилось семь компаний. До конца года планируют еще порядка 10 предприятий. Это свидетельствует о заинтересованности региона в улучшении своих результатов. Цель федерального проекта "Производительность труда" - ежегодный прирост производительности труда средних и крупных предприятий на 5%. "Федеральный проект позволяет не только сделать производство более эффективным, но и улучшить условия труда для сотрудников. Многие предприятия Липецкой области, внедрившие бережливые технологии, оценили их преимущества и теперь постоянно оптимизируют производство для достижения наилучших показателей и снижения потерь", — сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250522/medvuz-2018520877.html

https://ria.ru/20250522/serikov-2018498692.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов