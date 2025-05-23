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Число липецких участников нацпроекта по улучшению труда достигло 106 - РИА Новости, 23.05.2025
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Липецкая область
 
12:11 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/natsproekt-2018623166.html
Число липецких участников нацпроекта по улучшению труда достигло 106
Число липецких участников нацпроекта по улучшению труда достигло 106 - РИА Новости, 23.05.2025
Число липецких участников нацпроекта по улучшению труда достигло 106
Число предприятий-участников федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика" в Липецкой... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:11:00+03:00
2025-05-23T12:11:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Число предприятий-участников федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика" в Липецкой области достигло 106, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, экономический эффект от реализации федерального проекта на территории региона на сегодняшний день составляет больше 500 миллионов рублей. Липецкая область и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда" активно работают над повышением эффективности предприятий, помогают налаживать рабочие процессы и внедрять бережливые технологии. Артамонов отметил, что с начала года к проекту присоединилось семь компаний. До конца года планируют еще порядка 10 предприятий. Это свидетельствует о заинтересованности региона в улучшении своих результатов. Цель федерального проекта "Производительность труда" - ежегодный прирост производительности труда средних и крупных предприятий на 5%. "Федеральный проект позволяет не только сделать производство более эффективным, но и улучшить условия труда для сотрудников. Многие предприятия Липецкой области, внедрившие бережливые технологии, оценили их преимущества и теперь постоянно оптимизируют производство для достижения наилучших показателей и снижения потерь", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250522/medvuz-2018520877.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
Число липецких участников нацпроекта по улучшению труда достигло 106

В Липецкой области выросло число участников нацпроекта по улучшению труда

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Число предприятий-участников федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика" в Липецкой области достигло 106, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, экономический эффект от реализации федерального проекта на территории региона на сегодняшний день составляет больше 500 миллионов рублей.
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Липецкая область и АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда" активно работают над повышением эффективности предприятий, помогают налаживать рабочие процессы и внедрять бережливые технологии.
Артамонов отметил, что с начала года к проекту присоединилось семь компаний. До конца года планируют еще порядка 10 предприятий. Это свидетельствует о заинтересованности региона в улучшении своих результатов. Цель федерального проекта "Производительность труда" - ежегодный прирост производительности труда средних и крупных предприятий на 5%.
"Федеральный проект позволяет не только сделать производство более эффективным, но и улучшить условия труда для сотрудников. Многие предприятия Липецкой области, внедрившие бережливые технологии, оценили их преимущества и теперь постоянно оптимизируют производство для достижения наилучших показателей и снижения потерь", — сказал Артамонов.
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