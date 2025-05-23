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В Краснодарском крае предотвратили заказное убийство
В Краснодарском крае предотвратили заказное убийство - РИА Новости, 23.05.2025
В Краснодарском крае предотвратили заказное убийство
Мужчина в Краснодарском крае заказал убийство тестя и готов был заплатить за это 1 миллион рублей, полиция задержала злоумышленника, сообщила представитель МВД... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T09:50:00+03:00
2025-05-23T09:50:00+03:00
2025-05-23T09:50:00+03:00
происшествия
краснодарский край
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ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мужчина в Краснодарском крае заказал убийство тестя и готов был заплатить за это 1 миллион рублей, полиция задержала злоумышленника, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Краснодарском крае мои коллеги предотвратили заказное убийство", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что житель Ейска на почве личной неприязни решил расправиться со своим тестем. За убийство злоумышленник был готов заплатить 1 миллион рублей. Оперативную информацию о поисках исполнителя преступления получили сотрудники уголовного розыска и взяли развитие ситуации под контроль. После перечисления задатка в размере 100 тысяч рублей полицейские инсценировали убийство. Соответствующие постановочные фотографии были предоставлены заказчику, после чего при передаче оставшейся части вознаграждения он был задержан оперативниками при поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело об организации покушения на убийство. Задержанный заключен под стражу.
https://ria.ru/20241203/zakaz-1987092108.html
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происшествия, краснодарский край, ейск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Краснодарский край, Ейск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Краснодарском крае предотвратили заказное убийство
На Кубани задержали мужчину, предлагавшего миллион рублей за убийство тестя