https://ria.ru/20250523/muzey-2018661974.html

Исторический музей планирует показать Терракотовую армию в Москве

Исторический музей планирует показать Терракотовую армию в Москве - РИА Новости, 23.05.2025

Исторический музей планирует показать Терракотовую армию в Москве

Государственный исторический музей планирует в 2026 году привезти в Москву Терракотовую армию из Китая, сообщают организаторы. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:21:00+03:00

2025-05-23T14:21:00+03:00

2025-05-23T14:21:00+03:00

москва

китай

исторический музей

алексей левыкин

сиань

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Государственный исторический музей планирует в 2026 году привезти в Москву Терракотовую армию из Китая, сообщают организаторы. Выставка "Терракотовые воины – наследие Первого Императора" посвящена одному из главных археологических чудес света — гробнице императора Цинь Шихуанди (III век до нашей эры). Террактовая армия императора внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. Обнаруженная в окрестностях города Сиань в 1974 году гробница первого императора Цинь Шихуанди является грандиозным погребальным комплексом — 8 тысяч воинов, 130 колесниц и 670 лошадей. Фигуры обладают уникальными чертами лица, прическами и деталями доспехов. По легенде, терракотовая армия должна была сопровождать императора в загробном мире. В 2008 году часть коллекции показывали в Историческом музее. Однако сейчас речь идет о более масштабном проекте, отмечают организаторы. Выставка будет сопровождаться лекционной программой и экскурсиями, посвященными древнекитайской истории и искусству. "Это будет поистине масштабное культурное событие. В настоящее время мы ведем активные переговоры с нашими коллегами из Центра продвижения культурного наследия провинции Шэньси и Музея-мавзолея императора Цинь Шихуанди. Мы планируем привезти в Москву уникальные полноразмерные фигуры воинов, оружие, древние украшения и предметы быта эпохи Цинь (III век до нашей эры), раскрывающие историю создания гробницы, ее значение для мировой культуры, а также огромную историческую, научную и художественную ценность", – сообщил генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин, его слова приводит пресс-служба.

https://realty.ria.ru/20250325/husnullin-2007189422.html

https://ria.ru/20250211/muzey-1998664270.html

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китай

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Артем Смирнов

москва, китай, исторический музей, алексей левыкин, сиань