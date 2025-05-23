Исторический музей планирует показать Терракотовую армию в Москве
Исторический музей покажет легендарных Терракотовых воинов в Москве в 2026 году
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание Государственного исторического музея в Москве
Здание Государственного исторического музея в Москве
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Государственный исторический музей планирует в 2026 году привезти в Москву Терракотовую армию из Китая, сообщают организаторы.
Выставка "Терракотовые воины – наследие Первого Императора" посвящена одному из главных археологических чудес света — гробнице императора Цинь Шихуанди (III век до нашей эры). Террактовая армия императора внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году.
Обнаруженная в окрестностях города Сиань в 1974 году гробница первого императора Цинь Шихуанди является грандиозным погребальным комплексом — 8 тысяч воинов, 130 колесниц и 670 лошадей. Фигуры обладают уникальными чертами лица, прическами и деталями доспехов. По легенде, терракотовая армия должна была сопровождать императора в загробном мире. В 2008 году часть коллекции показывали в Историческом музее. Однако сейчас речь идет о более масштабном проекте, отмечают организаторы.
Выставка будет сопровождаться лекционной программой и экскурсиями, посвященными древнекитайской истории и искусству.
"Это будет поистине масштабное культурное событие. В настоящее время мы ведем активные переговоры с нашими коллегами из Центра продвижения культурного наследия провинции Шэньси и Музея-мавзолея императора Цинь Шихуанди. Мы планируем привезти в Москву уникальные полноразмерные фигуры воинов, оружие, древние украшения и предметы быта эпохи Цинь (III век до нашей эры), раскрывающие историю создания гробницы, ее значение для мировой культуры, а также огромную историческую, научную и художественную ценность", – сообщил генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин, его слова приводит пресс-служба.