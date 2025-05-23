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Исторический музей планирует показать Терракотовую армию в Москве - РИА Новости, 23.05.2025
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14:21 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/muzey-2018661974.html
Исторический музей планирует показать Терракотовую армию в Москве
Исторический музей планирует показать Терракотовую армию в Москве - РИА Новости, 23.05.2025
Исторический музей планирует показать Терракотовую армию в Москве
Государственный исторический музей планирует в 2026 году привезти в Москву Терракотовую армию из Китая, сообщают организаторы. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:21:00+03:00
2025-05-23T14:21:00+03:00
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китай
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Государственный исторический музей планирует в 2026 году привезти в Москву Терракотовую армию из Китая, сообщают организаторы. Выставка "Терракотовые воины – наследие Первого Императора" посвящена одному из главных археологических чудес света — гробнице императора Цинь Шихуанди (III век до нашей эры). Террактовая армия императора внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. Обнаруженная в окрестностях города Сиань в 1974 году гробница первого императора Цинь Шихуанди является грандиозным погребальным комплексом — 8 тысяч воинов, 130 колесниц и 670 лошадей. Фигуры обладают уникальными чертами лица, прическами и деталями доспехов. По легенде, терракотовая армия должна была сопровождать императора в загробном мире. В 2008 году часть коллекции показывали в Историческом музее. Однако сейчас речь идет о более масштабном проекте, отмечают организаторы. Выставка будет сопровождаться лекционной программой и экскурсиями, посвященными древнекитайской истории и искусству. "Это будет поистине масштабное культурное событие. В настоящее время мы ведем активные переговоры с нашими коллегами из Центра продвижения культурного наследия провинции Шэньси и Музея-мавзолея императора Цинь Шихуанди. Мы планируем привезти в Москву уникальные полноразмерные фигуры воинов, оружие, древние украшения и предметы быта эпохи Цинь (III век до нашей эры), раскрывающие историю создания гробницы, ее значение для мировой культуры, а также огромную историческую, научную и художественную ценность", – сообщил генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин, его слова приводит пресс-служба.
https://realty.ria.ru/20250325/husnullin-2007189422.html
https://ria.ru/20250211/muzey-1998664270.html
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москва, китай, исторический музей, алексей левыкин, сиань
Москва, Китай, Исторический музей, Алексей Левыкин, Сиань
Исторический музей планирует показать Терракотовую армию в Москве

Исторический музей покажет легендарных Терракотовых воинов в Москве в 2026 году

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание Государственного исторического музея в Москве
Здание Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Здание Государственного исторического музея в Москве
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Государственный исторический музей планирует в 2026 году привезти в Москву Терракотовую армию из Китая, сообщают организаторы.
Выставка "Терракотовые воины – наследие Первого Императора" посвящена одному из главных археологических чудес света — гробнице императора Цинь Шихуанди (III век до нашей эры). Террактовая армия императора внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году.
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Обнаруженная в окрестностях города Сиань в 1974 году гробница первого императора Цинь Шихуанди является грандиозным погребальным комплексом — 8 тысяч воинов, 130 колесниц и 670 лошадей. Фигуры обладают уникальными чертами лица, прическами и деталями доспехов. По легенде, терракотовая армия должна была сопровождать императора в загробном мире. В 2008 году часть коллекции показывали в Историческом музее. Однако сейчас речь идет о более масштабном проекте, отмечают организаторы.
Выставка будет сопровождаться лекционной программой и экскурсиями, посвященными древнекитайской истории и искусству.
"Это будет поистине масштабное культурное событие. В настоящее время мы ведем активные переговоры с нашими коллегами из Центра продвижения культурного наследия провинции Шэньси и Музея-мавзолея императора Цинь Шихуанди. Мы планируем привезти в Москву уникальные полноразмерные фигуры воинов, оружие, древние украшения и предметы быта эпохи Цинь (III век до нашей эры), раскрывающие историю создания гробницы, ее значение для мировой культуры, а также огромную историческую, научную и художественную ценность", – сообщил генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин, его слова приводит пресс-служба.
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