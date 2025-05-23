https://ria.ru/20250523/moskva-2018639139.html

В Москве в рамках классических форм ГЧП реализуется 11 проектов

В Москве в рамках классических форм ГЧП реализуется 11 проектов - РИА Новости, 23.05.2025

В Москве в рамках классических форм ГЧП реализуется 11 проектов

В рамках классических форм государственно-частного партнерства (ГЧП) в столице появляются объекты образования, здравоохранения, промышленности, спорта и... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:00:00+03:00

2025-05-23T14:00:00+03:00

2025-05-23T14:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018639255_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_edf0f829dac10270975dd569bfe7e30d.jpg

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В рамках классических форм государственно-частного партнерства (ГЧП) в столице появляются объекты образования, здравоохранения, промышленности, спорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, на данный момент реализуется 10 проектов по концессионным соглашениям и одно соглашение о ГЧП, сообщила начальник юридического управления департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анастасия Лукина.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по итогам прошлого года столица вновь заняла первое место в рейтинге государственно-частного партнерства Минэкономразвития России."Соглашения о государственно-частном партнерстве – это эффективный инструмент регионального экономического развития. Механизм ГЧП помогает опережающими темпами и с минимальными бюджетными затратами создавать значимые для города объекты инфраструктуры и новые рабочие места, при этом бизнес получает гарантию долгосрочного и стабильного партнерства с городом. Такой подход полностью направлен на достижение национальных целей развития, которые включают как экономический рост, так и улучшение качества жизни горожан", – приводит слова Лукиной пресс-служба городского ДИПП.Она отметила, что на данный момент в столице реализуется 10 проектов по концессионным соглашениям и одно соглашение о ГЧП. Объем привлеченных инвестиций по ним превысит 300 миллиардов рублей.Среди наиболее значимых московских проектов – запуск в 2023 году новой вылетной магистрали – проспекта Багратиона. Инвестиции в создание дороги составили около 68 миллиардов рублей. Благодаря появлению новой магистрали время в пути от МКАД до делового центра "Москва-Сити" сократилось на 30 минут.Также в 2023 году в рамках соглашения о ГЧП в Москве запустили предприятие по сбору вышедшей из эксплуатации электротехники. Собранную технику утилизируют и перерабатывают, получая рециклированные материалы, которые могут вернуться в экономический оборот. По итогам первого года работы предприятие бесплатно утилизировало около 236 тысяч единиц электрооборудования для органов исполнительной власти Москвы и их подведомственных организаций. Общий объем переработанной продукции составил почти 2 тысячи тонн.Также среди будущих ключевых проектов – создание Ледового спорткомплекса на территории инновационного центра Сколково. Там планируется создать три хоккейных площадки, тренажерный зал, батутный центр, залы для единоборств, керлинга, игровых видов спорта, падел-тенниса и сквоша. Всего мультифункциональный комплекс объединит площадки для более чем 15 видов спорта. Кроме того, в спорткомплексе будет работать хоккейная школа "Красная Машина Юниор" (проект Академии СКА), школы по фигурному катанию, дзюдо, плаванию. В создание объекта инвестируют 3,4 миллиарда рублей.Столица на протяжении шести лет занимает первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Здесь действует комплекс регуляторных инструментов, которые позволяют соблюдать баланс интересов города и инвестора. Так, компании могут комбинировать меры городской поддержки и направлять дополнительные инвестиции в развитие инфраструктуры, новые технологии и разработки, создавать высокооплачиваемые рабочие места.

https://ria.ru/20250523/liksutov-2018619589.html

https://ria.ru/20250522/tts-2018411416.html

https://ria.ru/20250521/prompotentsial-2018123234.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин