https://ria.ru/20250523/mery-2018753734.html
Путин поручил проработать меры поддержки для развития ВТС
Путин поручил проработать меры поддержки для развития ВТС - РИА Новости, 23.05.2025
Путин поручил проработать меры поддержки для развития ВТС
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки для развития военно-технического сотрудничества (ВТС). РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:31:00+03:00
2025-05-23T18:31:00+03:00
2025-05-23T18:31:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки для развития военно-технического сотрудничества (ВТС). "Останавливаться на достигнутом, конечно же, нельзя. Нужен дополнительный комплекс мер государственной поддержки, который позволит и дальше развивать этот потенциал. Прошу правительство проработать этот вопрос", - сказал глава государства на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
https://ria.ru/20250523/kreml-2018633276.html
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россия, владимир путин
Путин поручил проработать меры поддержки для развития ВТС
Путин поручил проработать дополнительные меры господдержки для развития ВТС