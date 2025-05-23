https://ria.ru/20250523/mery-2018753734.html

Путин поручил проработать меры поддержки для развития ВТС

Путин поручил проработать меры поддержки для развития ВТС - РИА Новости, 23.05.2025

Путин поручил проработать меры поддержки для развития ВТС

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки для развития военно-технического сотрудничества (ВТС). РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:31:00+03:00

2025-05-23T18:31:00+03:00

2025-05-23T18:31:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки для развития военно-технического сотрудничества (ВТС). "Останавливаться на достигнутом, конечно же, нельзя. Нужен дополнительный комплекс мер государственной поддержки, который позволит и дальше развивать этот потенциал. Прошу правительство проработать этот вопрос", - сказал глава государства на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

https://ria.ru/20250523/kreml-2018633276.html

россия

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2025

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россия, владимир путин