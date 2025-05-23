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Путин поручил проработать меры поддержки для развития ВТС - РИА Новости, 23.05.2025
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18:31 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/mery-2018753734.html
Путин поручил проработать меры поддержки для развития ВТС
Путин поручил проработать меры поддержки для развития ВТС - РИА Новости, 23.05.2025
Путин поручил проработать меры поддержки для развития ВТС
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки для развития военно-технического сотрудничества (ВТС). РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:31:00+03:00
2025-05-23T18:31:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки для развития военно-технического сотрудничества (ВТС). "Останавливаться на достигнутом, конечно же, нельзя. Нужен дополнительный комплекс мер государственной поддержки, который позволит и дальше развивать этот потенциал. Прошу правительство проработать этот вопрос", - сказал глава государства на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поручил проработать меры поддержки для развития ВТС

Путин поручил проработать дополнительные меры господдержки для развития ВТС

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки для развития военно-технического сотрудничества (ВТС).
"Останавливаться на достигнутом, конечно же, нельзя. Нужен дополнительный комплекс мер государственной поддержки, который позволит и дальше развивать этот потенциал. Прошу правительство проработать этот вопрос", - сказал глава государства на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Песков: на заседании комиссии по ВТС обсудят экспорт российского вооружения
Вчера, 12:44
 
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