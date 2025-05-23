https://ria.ru/20250523/lvenok-2018636339.html
На востоке Москвы нашли детеныша азиатского льва
На востоке Москвы нашли детеныша азиатского льва - РИА Новости, 23.05.2025
На востоке Москвы нашли детеныша азиатского льва
Детеныша азиатского льва, обнаруженного в помещении на Окружном проезде на востоке Москвы, передали в подмосковный парк львов "Земля прайда", сообщила... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:58:00+03:00
2025-05-23T12:58:00+03:00
2025-05-23T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Детеныша азиатского льва, обнаруженного в помещении на Окружном проезде на востоке Москвы, передали в подмосковный парк львов "Земля прайда", сообщила организация в Telegram. "Новости по малышу: из-за того, что он ел из бутылочки кошачий паштет, он не хочет воспринимать и соглашаться есть мясо, плюется. <…> Всю ночь мы уговаривали его начать есть пищу, которую он должен кушать, и, как видите, у нас все-таки получилось", — рассказали в "Земле прайда".Там уточнили, что сейчас львенок уже соглашается есть мясо, пока оно находится рядом с его привычной бутылочкой. Но специалисты пытаются отучить его от этого. В пресс-службе столичного надзорного ведомства ранее сообщили, что детеныша азиатского льва обнаружили в помещении в Окружном проезде на востоке Москвы, прокуратура устанавливает обстоятельства приобретения животного.
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Трехмесячный львенок, найденный на востоке Москвы
Трехмесячного львенка, которого содержали незаконно, обнаружили на востоке Москвы, сообщила столичная прокуратура. Маленького хищника передали специалистам для дальнейшего обследования.
2025-05-23T12:58
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общество, москва
Хорошие новости, Общество, Москва
На востоке Москвы нашли детеныша азиатского льва
Львенка, найденного в Москве, перевезли в парк "Земля прайда", где его учат есть