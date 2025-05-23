Рейтинг@Mail.ru
В Луганск прибыл "Поезд Победы" - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:07 23.05.2025 (обновлено: 20:12 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/lugansk-2018771325.html
В Луганск прибыл "Поезд Победы"
В Луганск прибыл "Поезд Победы" - РИА Новости, 23.05.2025
В Луганск прибыл "Поезд Победы"
Уникальная передвижная интерактивная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны, "Поезд Победы" прибыла на железнодорожный вокзал в Луганск,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T20:07:00+03:00
2025-05-23T20:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
луганская народная республика
луганск
донецкая народная республика
леонид пасечник
денис мирошниченко
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018772089_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_9666f7671700f63e9a0def6694a83fc1.jpg
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Уникальная передвижная интерактивная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны, "Поезд Победы" прибыла на железнодорожный вокзал в Луганск, передает корреспондент РИА Новости. "Поезд Победы", включающий в себя десять тематических вагонов, посвященных отдельным событиям Великой Отечественной войны, пробудет в Луганске четыре дня. В этот период передвижной музей смогут посетить все желающие. На открытии первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин уточнил журналистам, что проект реализован по поручению главы республики Леонида Пасечника. "Именно по поручению Пасечника мы сегодня впервые встречаем наш знаменитый на весь мир проект "Поезд Победы". Для нашей молодежи, для нашего подрастающего поколения - это как посмотреть в прошлое. Авторам этого проекта действительно низкий поклон, большая благодарность", - прокомментировал Говтвин событие. Председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко сказал журналистам, что очень впечатлен данной экспозицией и советует ее посетить всем своим знакомым, особенно молодому поколению. "Это очень захватывает… Это очень сильная экспозиция и очень сильная подача... Уверен, что для молодых ребят, увидев такое - там очень реалистичные фигуры восковые, - услышать еще и сопровождение - голос, который рассказывает о трагедии, - это очень большого стоит", - подчеркнул Мирошниченко. "Поезд Победы" прибыл в среду в ДНР. "Поезд Победы" - это проект, направленный на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. В поезде - десять вагонов, более 150 ростовых фигур, около 4 тысяч оригинальных реквизитов, 50 проекторов. Предметы инсталляции передают атмосферу, которую пришлось пережить людям с первых дней войны.
https://ria.ru/20250224/boytsy-2001194831.html
https://ria.ru/20250430/lnr-2014339670.html
луганская народная республика
луганск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018772089_8:0:959:713_1920x0_80_0_0_b0fd40276768d5b9142643100a6c9be2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, луганск, донецкая народная республика, леонид пасечник, денис мирошниченко, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Луганская Народная Республика, Луганск, Донецкая Народная Республика, Леонид Пасечник, Денис Мирошниченко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Луганск прибыл "Поезд Победы"

В Луганск прибыла уникальная интерактивная выставка "Поезд Победы"

© Леонид Пасечник/TelegramВ Луганск прибыла интерактивная выставка "Поезд Победы"
В Луганск прибыла интерактивная выставка Поезд Победы - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Леонид Пасечник/Telegram
В Луганск прибыла интерактивная выставка "Поезд Победы"
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Уникальная передвижная интерактивная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны, "Поезд Победы" прибыла на железнодорожный вокзал в Луганск, передает корреспондент РИА Новости.
"Поезд Победы", включающий в себя десять тематических вагонов, посвященных отдельным событиям Великой Отечественной войны, пробудет в Луганске четыре дня. В этот период передвижной музей смогут посетить все желающие. На открытии первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин уточнил журналистам, что проект реализован по поручению главы республики Леонида Пасечника.
Военнослужащие группировки войск Центр поздравили в Луганске ветерана Великой Отечественной Войны Александра Баскакова со 100-летним юбилеем и с Днём защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Бойцы ВС России поздравили ветерана в Луганске со 100-летним юбилеем
24 февраля, 05:15
«
"Именно по поручению Пасечника мы сегодня впервые встречаем наш знаменитый на весь мир проект "Поезд Победы". Для нашей молодежи, для нашего подрастающего поколения - это как посмотреть в прошлое. Авторам этого проекта действительно низкий поклон, большая благодарность", - прокомментировал Говтвин событие.
Председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко сказал журналистам, что очень впечатлен данной экспозицией и советует ее посетить всем своим знакомым, особенно молодому поколению.
«
"Это очень захватывает… Это очень сильная экспозиция и очень сильная подача... Уверен, что для молодых ребят, увидев такое - там очень реалистичные фигуры восковые, - услышать еще и сопровождение - голос, который рассказывает о трагедии, - это очень большого стоит", - подчеркнул Мирошниченко.
"Поезд Победы" прибыл в среду в ДНР.
"Поезд Победы" - это проект, направленный на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. В поезде - десять вагонов, более 150 ростовых фигур, около 4 тысяч оригинальных реквизитов, 50 проекторов. Предметы инсталляции передают атмосферу, которую пришлось пережить людям с первых дней войны.
Высадка геоглифа в форме слова Победа в ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Луганске высадили геоглиф к 80-летию Победы
30 апреля, 13:37
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛуганская Народная РеспубликаЛуганскДонецкая Народная РеспубликаЛеонид ПасечникДенис Мирошниченко80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала