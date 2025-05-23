В Луганск прибыл "Поезд Победы"
В Луганск прибыла уникальная интерактивная выставка "Поезд Победы"
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Уникальная передвижная интерактивная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны, "Поезд Победы" прибыла на железнодорожный вокзал в Луганск, передает корреспондент РИА Новости.
"Поезд Победы", включающий в себя десять тематических вагонов, посвященных отдельным событиям Великой Отечественной войны, пробудет в Луганске четыре дня. В этот период передвижной музей смогут посетить все желающие. На открытии первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин уточнил журналистам, что проект реализован по поручению главы республики Леонида Пасечника.
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"Именно по поручению Пасечника мы сегодня впервые встречаем наш знаменитый на весь мир проект "Поезд Победы". Для нашей молодежи, для нашего подрастающего поколения - это как посмотреть в прошлое. Авторам этого проекта действительно низкий поклон, большая благодарность", - прокомментировал Говтвин событие.
Председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко сказал журналистам, что очень впечатлен данной экспозицией и советует ее посетить всем своим знакомым, особенно молодому поколению.
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"Это очень захватывает… Это очень сильная экспозиция и очень сильная подача... Уверен, что для молодых ребят, увидев такое - там очень реалистичные фигуры восковые, - услышать еще и сопровождение - голос, который рассказывает о трагедии, - это очень большого стоит", - подчеркнул Мирошниченко.
"Поезд Победы" прибыл в среду в ДНР.
"Поезд Победы" - это проект, направленный на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. В поезде - десять вагонов, более 150 ростовых фигур, около 4 тысяч оригинальных реквизитов, 50 проекторов. Предметы инсталляции передают атмосферу, которую пришлось пережить людям с первых дней войны.
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