https://ria.ru/20250523/lugansk-2018771325.html

В Луганск прибыл "Поезд Победы"

В Луганск прибыл "Поезд Победы" - РИА Новости, 23.05.2025

В Луганск прибыл "Поезд Победы"

Уникальная передвижная интерактивная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны, "Поезд Победы" прибыла на железнодорожный вокзал в Луганск,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T20:07:00+03:00

2025-05-23T20:07:00+03:00

2025-05-23T20:12:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

луганская народная республика

луганск

донецкая народная республика

леонид пасечник

денис мирошниченко

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Уникальная передвижная интерактивная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны, "Поезд Победы" прибыла на железнодорожный вокзал в Луганск, передает корреспондент РИА Новости. "Поезд Победы", включающий в себя десять тематических вагонов, посвященных отдельным событиям Великой Отечественной войны, пробудет в Луганске четыре дня. В этот период передвижной музей смогут посетить все желающие. На открытии первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин уточнил журналистам, что проект реализован по поручению главы республики Леонида Пасечника. "Именно по поручению Пасечника мы сегодня впервые встречаем наш знаменитый на весь мир проект "Поезд Победы". Для нашей молодежи, для нашего подрастающего поколения - это как посмотреть в прошлое. Авторам этого проекта действительно низкий поклон, большая благодарность", - прокомментировал Говтвин событие. Председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко сказал журналистам, что очень впечатлен данной экспозицией и советует ее посетить всем своим знакомым, особенно молодому поколению. "Это очень захватывает… Это очень сильная экспозиция и очень сильная подача... Уверен, что для молодых ребят, увидев такое - там очень реалистичные фигуры восковые, - услышать еще и сопровождение - голос, который рассказывает о трагедии, - это очень большого стоит", - подчеркнул Мирошниченко. "Поезд Победы" прибыл в среду в ДНР. "Поезд Победы" - это проект, направленный на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. В поезде - десять вагонов, более 150 ростовых фигур, около 4 тысяч оригинальных реквизитов, 50 проекторов. Предметы инсталляции передают атмосферу, которую пришлось пережить людям с первых дней войны.

https://ria.ru/20250224/boytsy-2001194831.html

https://ria.ru/20250430/lnr-2014339670.html

луганская народная республика

луганск

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, луганск, донецкая народная республика, леонид пасечник, денис мирошниченко, 80-летие победы в великой отечественной войне