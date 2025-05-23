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Во Владимирской области десять человек обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 23.05.2025
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10:23 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/ljudi-2018597451.html
Во Владимирской области десять человек обвинили в мошенничестве
Во Владимирской области десять человек обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 23.05.2025
Во Владимирской области десять человек обвинили в мошенничестве
Десять человек обвиняются в мошенничестве при организации захоронения людей на кладбище "Улыбышево" во Владимирской области, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:23:00+03:00
2025-05-23T10:23:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Десять человек обвиняются в мошенничестве при организации захоронения людей на кладбище "Улыбышево" во Владимирской области, сообщило СУСК РФ по региону. "Во втором отделе по расследованию особо важных дел следственного управления по Владимирской области возбуждены уголовные дела в отношении 10 лиц, преимущественно проживающих в городе Видном Московской области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), а также в отношении одного из них по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности)", - сообщается в Telegram-канале СУСК. Основанием для возбуждения дел стали материалы региональных органов прокуратуры, УФСБ и УМВД, уточняет ведомство. Предварительно установлено, что фигуранты действовали с мая 2024 года по март 2025 года. В состав группы входили бывший заместитель директора МКУ Владимира "Центр управления городскими дорогами" и исполняющий обязанности директора городского МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг". От имени этих организаций гражданам выделялись "места для захоронения на Владимирском городском кладбище "Улыбышево" при условии приобретения у них комплекса ритуальных услуг по завышенной стоимости, в то время как места должны были выделяться безвозмездно". По предварительным оценкам, соучастники организовали более 300 похорон, гражданам причинен ущерб на сумму не менее 5 миллионов рублей, а муниципальное предприятие недополучило более 10 миллионов рублей. Как сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Владимирской области, злоумышленники, в частности, склоняли введенных в заблуждение граждан к покупке места для захоронения, убеждая в обязательном приобретении комплекса сопутствующих услуг по копке могилы и установке ограды. Фигуранты создавали условия, затрудняющие выполнение аналогичных услуг их конкурентами. Деньги перечислялись на счета аффилированных лиц, а затем распределялись между всеми участниками. По данным СУСК, задержанным предъявлено обвинение. В отношении четырех из них по ходатайствам следователей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о мере пресечения другим фигурантам.
https://ria.ru/20250519/pogrom-2017822187.html
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происшествия, владимирская область, россия, видное
Происшествия, Владимирская область, Россия, Видное
Во Владимирской области десять человек обвинили в мошенничестве

Во Владимирской области десять человек обвинили в мошенничестве при похоронах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Десять человек обвиняются в мошенничестве при организации захоронения людей на кладбище "Улыбышево" во Владимирской области, сообщило СУСК РФ по региону.
"Во втором отделе по расследованию особо важных дел следственного управления по Владимирской области возбуждены уголовные дела в отношении 10 лиц, преимущественно проживающих в городе Видном Московской области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), а также в отношении одного из них по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности)", - сообщается в Telegram-канале СУСК.
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Основанием для возбуждения дел стали материалы региональных органов прокуратуры, УФСБ и УМВД, уточняет ведомство.
Предварительно установлено, что фигуранты действовали с мая 2024 года по март 2025 года. В состав группы входили бывший заместитель директора МКУ Владимира "Центр управления городскими дорогами" и исполняющий обязанности директора городского МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг". От имени этих организаций гражданам выделялись "места для захоронения на Владимирском городском кладбище "Улыбышево" при условии приобретения у них комплекса ритуальных услуг по завышенной стоимости, в то время как места должны были выделяться безвозмездно".
По предварительным оценкам, соучастники организовали более 300 похорон, гражданам причинен ущерб на сумму не менее 5 миллионов рублей, а муниципальное предприятие недополучило более 10 миллионов рублей.
Как сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Владимирской области, злоумышленники, в частности, склоняли введенных в заблуждение граждан к покупке места для захоронения, убеждая в обязательном приобретении комплекса сопутствующих услуг по копке могилы и установке ограды. Фигуранты создавали условия, затрудняющие выполнение аналогичных услуг их конкурентами. Деньги перечислялись на счета аффилированных лиц, а затем распределялись между всеми участниками.
По данным СУСК, задержанным предъявлено обвинение. В отношении четырех из них по ходатайствам следователей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о мере пресечения другим фигурантам.
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