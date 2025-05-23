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Ликсутов: в промкорпусе ОЭЗ Москвы откроются пять инновационных производств - РИА Новости, 23.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:13 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/liksutov-2018619589.html
Ликсутов: в промкорпусе ОЭЗ Москвы откроются пять инновационных производств
Ликсутов: в промкорпусе ОЭЗ Москвы откроются пять инновационных производств - РИА Новости, 23.05.2025
Ликсутов: в промкорпусе ОЭЗ Москвы откроются пять инновационных производств
В новом промышленном корпусе на территории площадки "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" разместятся пять высокотехнологичных производств, сообщил заместитель... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:13:00+03:00
2025-05-23T12:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
москва
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В новом промышленном корпусе на территории площадки "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" разместятся пять высокотехнологичных производств, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, предприятия наладят выпуск импортозамещающей продукции в сферах фармацевтики, медицинской техники, микроэлектроники и машиностроения."Город активно развивает площадку "Алабушево" по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Здесь уже введено в эксплуатацию около 20 объектов общей площадью более 330 тысяч квадратных метров. Только в 2024 году в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда сдано более 53 тысяч квадратных метров первой очереди промышленного технопарка "Алабушево". В одном из новых корпусов разместятся пять инновационных производств, среди которых — выпуск титановых имплантатов для травматологии и ортопедии, оборудования для ядерной медицины, онкопрепаратов, микроэлектроники и насосной техники", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заммэра отметил, что общий объем инвестиций превысит 8 миллиардов рублей. Четыре из пяти предприятий планируют начать работу уже в этом году.Так, одним из первых к запуску готовится производитель позитронно-эмиссионных томографов (ПЭТ/КТ) — оборудования для радиоизотопной диагностики онкологических заболеваний. Аппараты позволяют выявлять новообразования на ранней стадии с точностью до 95%. Проект реализует новый резидент ОЭЗ Москвы — компания "Зантон Медицинские Системы"."Это один из ключевых проектов для отечественного здравоохранения, так как уровень развития ядерной медицины напрямую связан с числом ПЭТ-сканеров. В проект инвестировано более 300 миллионов рублей, будет создано 190 рабочих мест. Планируется, что ежегодно на площадке "Алабушево" будет производиться три высокотехнологичных аппарата", — сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что на данный момент предприятие оснащено необходимым оборудованием, сформирован штат специалистов, введена в эксплуатацию зона таможенного контроля, поданы документы на регистрацию продукции.Еще одно предприятие запустит до конца этого года производство титановых имплантатов и комплектующих для ортопедии и травматологии. Каждый год объем выпуска составит не менее 140 тысяч изделий.Кроме того, на новых площадях начнет работу компания "Фармасинтез-Биокапитал" — резидент ОЭЗ Москвы с прошлого года. Она займется производством таргетных онкопрепаратов. В 2026 году будет открыт участок твердых лекарственных форм мощностью до 30 тысяч упаковок в год, а в 2028 году — участок жидких форм.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, площадка "Алабушево" востребована у инвесторов. Здесь работают свыше 50 компаний, из которых более 30 имеют статус резидента. Размещены производства микроэлектронной, медицинской и фармацевтической продукции, создано 4,8 тысячи рабочих мест. Ряд объектов находится в стадии строительства и расширения — девять из них будут введены в эксплуатацию в этом году.Он заключил, что также ожидается завершение строительства второй очереди промтехнопарка "Алабушево" площадью более 50 тысяч квадратных метров. Это создаст дополнительные перспективы развития территории и откроет свыше 2 тысяч новых рабочих мест в 2026 году.
https://ria.ru/20250521/prompotentsial-2018123234.html
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максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Москва
Ликсутов: в промкорпусе ОЭЗ Москвы откроются пять инновационных производств

Заммэра Ликсутов: в промкорпусе ОЭЗ Москвы откроются 5 инновационных производств

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППЛиксутов: в промкорпусе ОЭЗ Москвы откроются пять инновационных производств
Ликсутов: в промкорпусе ОЭЗ Москвы откроются пять инновационных производств - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Ликсутов: в промкорпусе ОЭЗ Москвы откроются пять инновационных производств
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В новом промышленном корпусе на территории площадки "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" разместятся пять высокотехнологичных производств, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, предприятия наладят выпуск импортозамещающей продукции в сферах фармацевтики, медицинской техники, микроэлектроники и машиностроения.
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"Город активно развивает площадку "Алабушево" по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Здесь уже введено в эксплуатацию около 20 объектов общей площадью более 330 тысяч квадратных метров. Только в 2024 году в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда сдано более 53 тысяч квадратных метров первой очереди промышленного технопарка "Алабушево". В одном из новых корпусов разместятся пять инновационных производств, среди которых — выпуск титановых имплантатов для травматологии и ортопедии, оборудования для ядерной медицины, онкопрепаратов, микроэлектроники и насосной техники", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Заммэра отметил, что общий объем инвестиций превысит 8 миллиардов рублей. Четыре из пяти предприятий планируют начать работу уже в этом году.
Так, одним из первых к запуску готовится производитель позитронно-эмиссионных томографов (ПЭТ/КТ) — оборудования для радиоизотопной диагностики онкологических заболеваний. Аппараты позволяют выявлять новообразования на ранней стадии с точностью до 95%. Проект реализует новый резидент ОЭЗ Москвы — компания "Зантон Медицинские Системы".
"Это один из ключевых проектов для отечественного здравоохранения, так как уровень развития ядерной медицины напрямую связан с числом ПЭТ-сканеров. В проект инвестировано более 300 миллионов рублей, будет создано 190 рабочих мест. Планируется, что ежегодно на площадке "Алабушево" будет производиться три высокотехнологичных аппарата", — сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
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Он добавил, что на данный момент предприятие оснащено необходимым оборудованием, сформирован штат специалистов, введена в эксплуатацию зона таможенного контроля, поданы документы на регистрацию продукции.
Еще одно предприятие запустит до конца этого года производство титановых имплантатов и комплектующих для ортопедии и травматологии. Каждый год объем выпуска составит не менее 140 тысяч изделий.
Кроме того, на новых площадях начнет работу компания "Фармасинтез-Биокапитал" — резидент ОЭЗ Москвы с прошлого года. Она займется производством таргетных онкопрепаратов. В 2026 году будет открыт участок твердых лекарственных форм мощностью до 30 тысяч упаковок в год, а в 2028 году — участок жидких форм.
По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, площадка "Алабушево" востребована у инвесторов. Здесь работают свыше 50 компаний, из которых более 30 имеют статус резидента. Размещены производства микроэлектронной, медицинской и фармацевтической продукции, создано 4,8 тысячи рабочих мест. Ряд объектов находится в стадии строительства и расширения — девять из них будут введены в эксплуатацию в этом году.
Он заключил, что также ожидается завершение строительства второй очереди промтехнопарка "Алабушево" площадью более 50 тысяч квадратных метров. Это создаст дополнительные перспективы развития территории и откроет свыше 2 тысяч новых рабочих мест в 2026 году.
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