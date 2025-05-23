https://ria.ru/20250523/liksutov-2018619589.html

Ликсутов: в промкорпусе ОЭЗ Москвы откроются пять инновационных производств

Ликсутов: в промкорпусе ОЭЗ Москвы откроются пять инновационных производств - РИА Новости, 23.05.2025

Ликсутов: в промкорпусе ОЭЗ Москвы откроются пять инновационных производств

В новом промышленном корпусе на территории площадки "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" разместятся пять высокотехнологичных производств, сообщил заместитель... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:13:00+03:00

2025-05-23T12:13:00+03:00

2025-05-23T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018616862_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8340620372f1230e2739bbd8af3ce09f.jpg

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В новом промышленном корпусе на территории площадки "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" разместятся пять высокотехнологичных производств, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, предприятия наладят выпуск импортозамещающей продукции в сферах фармацевтики, медицинской техники, микроэлектроники и машиностроения."Город активно развивает площадку "Алабушево" по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Здесь уже введено в эксплуатацию около 20 объектов общей площадью более 330 тысяч квадратных метров. Только в 2024 году в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда сдано более 53 тысяч квадратных метров первой очереди промышленного технопарка "Алабушево". В одном из новых корпусов разместятся пять инновационных производств, среди которых — выпуск титановых имплантатов для травматологии и ортопедии, оборудования для ядерной медицины, онкопрепаратов, микроэлектроники и насосной техники", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заммэра отметил, что общий объем инвестиций превысит 8 миллиардов рублей. Четыре из пяти предприятий планируют начать работу уже в этом году.Так, одним из первых к запуску готовится производитель позитронно-эмиссионных томографов (ПЭТ/КТ) — оборудования для радиоизотопной диагностики онкологических заболеваний. Аппараты позволяют выявлять новообразования на ранней стадии с точностью до 95%. Проект реализует новый резидент ОЭЗ Москвы — компания "Зантон Медицинские Системы"."Это один из ключевых проектов для отечественного здравоохранения, так как уровень развития ядерной медицины напрямую связан с числом ПЭТ-сканеров. В проект инвестировано более 300 миллионов рублей, будет создано 190 рабочих мест. Планируется, что ежегодно на площадке "Алабушево" будет производиться три высокотехнологичных аппарата", — сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что на данный момент предприятие оснащено необходимым оборудованием, сформирован штат специалистов, введена в эксплуатацию зона таможенного контроля, поданы документы на регистрацию продукции.Еще одно предприятие запустит до конца этого года производство титановых имплантатов и комплектующих для ортопедии и травматологии. Каждый год объем выпуска составит не менее 140 тысяч изделий.Кроме того, на новых площадях начнет работу компания "Фармасинтез-Биокапитал" — резидент ОЭЗ Москвы с прошлого года. Она займется производством таргетных онкопрепаратов. В 2026 году будет открыт участок твердых лекарственных форм мощностью до 30 тысяч упаковок в год, а в 2028 году — участок жидких форм.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, площадка "Алабушево" востребована у инвесторов. Здесь работают свыше 50 компаний, из которых более 30 имеют статус резидента. Размещены производства микроэлектронной, медицинской и фармацевтической продукции, создано 4,8 тысячи рабочих мест. Ряд объектов находится в стадии строительства и расширения — девять из них будут введены в эксплуатацию в этом году.Он заключил, что также ожидается завершение строительства второй очереди промтехнопарка "Алабушево" площадью более 50 тысяч квадратных метров. Это создаст дополнительные перспективы развития территории и откроет свыше 2 тысяч новых рабочих мест в 2026 году.

https://ria.ru/20250521/prompotentsial-2018123234.html

https://ria.ru/20250520/liksutov-2018013224.html

https://ria.ru/20250519/liksutov-2017857954.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, москва