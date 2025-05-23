https://ria.ru/20250523/lavrov-2018637937.html

Лавров назвал политику России на украинском направлении правильной

Лавров назвал политику России на украинском направлении правильной - РИА Новости, 23.05.2025

Лавров назвал политику России на украинском направлении правильной

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с каждым днём работы по украинскому направлению все больше убеждается в том, что дело России правое. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:08:00+03:00

2025-05-23T13:08:00+03:00

2025-05-23T13:09:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с каждым днём работы по украинскому направлению все больше убеждается в том, что дело России правое. Так министр ответил на вопрос о том, какие выводы лично он и министерство иностранных дел вынесли из украинского кризиса. "С каждым божьим днем работы, особенно в последние годы, по украинскому направлению убеждаюсь еще и еще раз, что наше дело правое", - сказал Лавров, выступая на посольской конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов".

https://ria.ru/20250523/reshenie-2018630845.html

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россия, сергей лавров, в мире