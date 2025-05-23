https://ria.ru/20250523/lavrov-2018635506.html

Лавров рассказал о принципе составления меморандума по Украине

Лавров рассказал о принципе составления меморандума по Украине - РИА Новости, 23.05.2025

Лавров рассказал о принципе составления меморандума по Украине

Россия при составлении меморандума по украинскому урегулированию ориентируется на то, каким образом нужно устранить первопричины конфликта, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:51:00+03:00

2025-05-23T12:51:00+03:00

2025-05-23T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия при составлении меморандума по украинскому урегулированию ориентируется на то, каким образом нужно устранить первопричины конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Меморандум, который мы договорились проработать и передать украинцам, мы его будем и составляем его уже практически, исходя из принципиальнейших вещей и исходя из того, что за первопричины лежат в основе этого конфликта и как эти первопричины, как раковую опухоль, надо удалить", - сказал Лавров, выступая на конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов".

https://ria.ru/20250522/zelenskij-2018411563.html

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россия, сергей лавров, петербургский международный юридический форум, украина, в мире