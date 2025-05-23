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Лавров рассказал о принципе составления меморандума по Украине
Лавров рассказал о принципе составления меморандума по Украине - РИА Новости, 23.05.2025
Лавров рассказал о принципе составления меморандума по Украине
Россия при составлении меморандума по украинскому урегулированию ориентируется на то, каким образом нужно устранить первопричины конфликта, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:51:00+03:00
2025-05-23T12:51:00+03:00
2025-05-23T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия при составлении меморандума по украинскому урегулированию ориентируется на то, каким образом нужно устранить первопричины конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Меморандум, который мы договорились проработать и передать украинцам, мы его будем и составляем его уже практически, исходя из принципиальнейших вещей и исходя из того, что за первопричины лежат в основе этого конфликта и как эти первопричины, как раковую опухоль, надо удалить", - сказал Лавров, выступая на конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов".
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россия, сергей лавров, петербургский международный юридический форум, украина, в мире
Россия, Сергей Лавров, Петербургский международный юридический форум, Украина, В мире
Лавров рассказал о принципе составления меморандума по Украине
Лавров: РФ в меморандуме исходит из того, как устранить первопричины конфликта