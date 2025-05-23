https://ria.ru/20250523/lavrov-2018632338.html

Лавров прокомментировал ситуацию с русскоязычными людьми на Украине

Лавров прокомментировал ситуацию с русскоязычными людьми на Украине - РИА Новости, 23.05.2025

Лавров прокомментировал ситуацию с русскоязычными людьми на Украине

Москва не может оставить русскоязычных людей на Украине под властью текущего киевского режима, это будет большим преступлением, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:39:00+03:00

2025-05-23T12:39:00+03:00

2025-05-23T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва не может оставить русскоязычных людей на Украине под властью текущего киевского режима, это будет большим преступлением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "На территории Украины, которая за пределами конституционных границ Российской Федерации, миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной. Оставить их под началом хунты, запретившей даже разговаривать на русском языке, только думать еще не запретили, это будет как раз очень большим преступлением",- сказал Лавров, выступая на посольской конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов". Он выразил уверенность, что мировое сообщество также не останется в стороне от этой проблемы. "Мы не можем оставить людей под властью того режима, который сейчас там находится. Если правительство, так называемое, хунты, по большому счету, (Владимира - ред.) Зеленского, если они рассчитывают на то, что каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий, и то, что останется от Украины будет жить по тем законам, которые они напринимали. Это иллюзия, этого допустить нельзя ни в коем случае", - подчеркнул министр.

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