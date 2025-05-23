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Лавров прокомментировал ситуацию с русскоязычными людьми на Украине - РИА Новости, 23.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018632338.html
Лавров прокомментировал ситуацию с русскоязычными людьми на Украине
Лавров прокомментировал ситуацию с русскоязычными людьми на Украине - РИА Новости, 23.05.2025
Лавров прокомментировал ситуацию с русскоязычными людьми на Украине
Москва не может оставить русскоязычных людей на Украине под властью текущего киевского режима, это будет большим преступлением, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:39:00+03:00
2025-05-23T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва не может оставить русскоязычных людей на Украине под властью текущего киевского режима, это будет большим преступлением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "На территории Украины, которая за пределами конституционных границ Российской Федерации, миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной. Оставить их под началом хунты, запретившей даже разговаривать на русском языке, только думать еще не запретили, это будет как раз очень большим преступлением",- сказал Лавров, выступая на посольской конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов". Он выразил уверенность, что мировое сообщество также не останется в стороне от этой проблемы. "Мы не можем оставить людей под властью того режима, который сейчас там находится. Если правительство, так называемое, хунты, по большому счету, (Владимира - ред.) Зеленского, если они рассчитывают на то, что каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий, и то, что останется от Украины будет жить по тем законам, которые они напринимали. Это иллюзия, этого допустить нельзя ни в коем случае", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018623674.html
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в мире, украина, москва, россия, сергей лавров, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Лавров прокомментировал ситуацию с русскоязычными людьми на Украине

Лавров: Россия не может оставить русскоязычных людей под властью Киева

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва не может оставить русскоязычных людей на Украине под властью текущего киевского режима, это будет большим преступлением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На территории Украины, которая за пределами конституционных границ Российской Федерации, миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной. Оставить их под началом хунты, запретившей даже разговаривать на русском языке, только думать еще не запретили, это будет как раз очень большим преступлением",- сказал Лавров, выступая на посольской конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов".
Он выразил уверенность, что мировое сообщество также не останется в стороне от этой проблемы. "Мы не можем оставить людей под властью того режима, который сейчас там находится. Если правительство, так называемое, хунты, по большому счету, (Владимира - ред.) Зеленского, если они рассчитывают на то, что каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий, и то, что останется от Украины будет жить по тем законам, которые они напринимали. Это иллюзия, этого допустить нельзя ни в коем случае", - подчеркнул министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваРоссияСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
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