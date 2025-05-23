https://ria.ru/20250523/lavrov-2018623433.html

Лавров высказался о вероятности переговоров России и Украины в Ватикане

Лавров высказался о вероятности переговоров России и Украины в Ватикане - РИА Новости, 23.05.2025

Лавров высказался о вероятности переговоров России и Украины в Ватикане

Для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу двух православных стран - России и Украины, которые будут обсуждать вопросы на... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:13:00+03:00

2025-05-23T12:13:00+03:00

2025-05-23T13:25:00+03:00

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сергей лавров

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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Для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу двух православных стран - России и Украины, которые будут обсуждать вопросы на католической площадке, этот сценарий нереалистичен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я хочу сказать, чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны ..."Он напомнил, что одна из первопричин конфликта вокруг Украины заключается в курсе Киева на уничтожение УПЦ.

https://ria.ru/20250523/lavrov-2018638200.html

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