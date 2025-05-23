Рейтинг@Mail.ru
Лавров высказался о вероятности переговоров России и Украины в Ватикане - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 23.05.2025 (обновлено: 13:25 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018623433.html
Лавров высказался о вероятности переговоров России и Украины в Ватикане
Лавров высказался о вероятности переговоров России и Украины в Ватикане - РИА Новости, 23.05.2025
Лавров высказался о вероятности переговоров России и Украины в Ватикане
Для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу двух православных стран - России и Украины, которые будут обсуждать вопросы на... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:13:00+03:00
2025-05-23T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
ватикан
в мире
сергей лавров
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
Для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу двух православных стран - России и Украины, которые будут обсуждать вопросы на католической площадке, этот сценарий нереалистичен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я хочу сказать, чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны ..."Он напомнил, что одна из первопричин конфликта вокруг Украины заключается в курсе Киева на уничтожение УПЦ.
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018638200.html
россия
украина
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, ватикан, в мире, сергей лавров, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Ватикан, В мире, Сергей Лавров, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Лавров высказался о вероятности переговоров России и Украины в Ватикане

Лавров назвал нереалистичным проведение переговоров России и Украины в Ватикане

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу двух православных стран - России и Украины, которые будут обсуждать вопросы на католической площадке, этот сценарий нереалистичен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я хочу сказать, чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны ..."

Он напомнил, что одна из первопричин конфликта вокруг Украины заключается в курсе Киева на уничтожение УПЦ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Лавров рассказал, что Европа может сделать в ситуации по Украине
Вчера, 13:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВатиканВ миреСергей ЛавровПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала