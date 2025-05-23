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Лавров высказался о вероятности переговоров России и Украины в Ватикане
Лавров высказался о вероятности переговоров России и Украины в Ватикане - РИА Новости, 23.05.2025
Лавров высказался о вероятности переговоров России и Украины в Ватикане
Для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу двух православных стран - России и Украины, которые будут обсуждать вопросы на... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:13:00+03:00
2025-05-23T12:13:00+03:00
2025-05-23T13:25:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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Для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу двух православных стран - России и Украины, которые будут обсуждать вопросы на католической площадке, этот сценарий нереалистичен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я хочу сказать, чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны ..."Он напомнил, что одна из первопричин конфликта вокруг Украины заключается в курсе Киева на уничтожение УПЦ.
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018638200.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Ватикан, В мире, Сергей Лавров, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Лавров высказался о вероятности переговоров России и Украины в Ватикане
Лавров назвал нереалистичным проведение переговоров России и Украины в Ватикане