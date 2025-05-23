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Лавров назвал новый раунд переговоров с Украиной позитивным шагом
Лавров назвал новый раунд переговоров с Украиной позитивным шагом - РИА Новости, 23.05.2025
Лавров назвал новый раунд переговоров с Украиной позитивным шагом
Сроки второй встречи России и Украины пока не определялись, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также навал новый раунд переговоров с Украиной позитивным... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:06:00+03:00
2025-05-23T12:06:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сроки второй встречи России и Украины пока не определялись, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также навал новый раунд переговоров с Украиной позитивным шагом"Нет, сроки пока не определялись. Там фантазируют многие люди - когда, где она состоится. Нет у нас никаких сейчас идей", - сказал Лавров, выступая на конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".
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Украина, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире